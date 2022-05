बगीचे में टेंट लगाकर शख्स ने किराए पर चढ़ाया, जानिए एक रात का कितने हजार रुपए ले रहा रेंट

घूमने-फिरने के शौकीनों के बीच इन दिनों होटल रूम से ज्यादा फ्लैट या होम स्टे का ट्रेंड बढ़ रहा है। यही वजह है कि कुछ लोग अपने घरों में इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स ने अपने घर के गार्डन में एक टैंट लगाया है, जिसे वो रेंट पर देते हैं। इसके लिए वो हजारों रुपए किराए के तौर पर लेते हैं।

आप जानते हैं इन दिनों ट्रेवलिंग लवर्स के बीच होटल के रूम रेंट पर लेने की बजाय होम स्टे का चलन बढ़ रहा है। लोगों की इन्हीं इच्छाओं को देखते हुए कई लोग अपने घरों में इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। इससे ना सिर्फ टूरिस्ट्स को फायदा होता है बल्कि लोगों को भी आमदनी की अच्छा जरिया मिल जाता है। ऐसे ही एक शख्स ने अपने घर के गार्डन में एक टेंट लगाया है, इस टेंट को वो किराए पर भी देते हैं। खास बात यह है कि कंपनियां इस तरह की जगहों को ऑनलाइन लिस्ट भी करने लगी हैं। ऐसी ही जगहों में से एक जब आयरलैंड में प्रॉपर्टी रेंटल वेबसाइट पर दिखी, तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ।





Man Offers Tent In His Garden For Almost 6000 Rupees Per Night