अजीब गांव, जहां जन्म लेने के बाद अंधे हो जाते हैं इंसान से लेकर जानवर तक के बच्चे

दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं, जो अपने अंदर कई तरह के रहस्य समेटे हुए है। कुछ रहस्यों पर शोध चल रहे हैं तो कुछ रहस्य अब तक अबूझ पहेली बने हुए हैं। इन जगहों में ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं, जिसके बारे में लोग समझ नहीं पाते। ऐसी ही एक जगह है जहां जन्म लेने के कुछ समय बाद ही बच्चों की आंखें चली जाती हैं यानी वे अंधे हो जाते हैं। खास बात यह है कि ऐसा सिर्फ इंसानों के बच्चों के साथ ही नहीं बल्कि जानवरों के बच्चों के साथ भी होता है। ये जगह मेक्सिको में है। यहां के एक गांव में इंसान से लेकर जानवर तक के बच्चों के जन्म लेने के बाद वे अंधे हो जाते हैं। इस रहस्यमयी गांव के बारे में जिसको भी पता चलता है वो दंग रह जाता है।

Mysterious Blind Village Of Mexico Where Every Human And Animals Are Blind