अंतरिक्ष से गुजरात में गिरे 'एलियंस के सामान', रहस्य से पर्दा उठाने में जुटी जांच टीम

एलियन के वजूद को लेकर भले ही दुनियाभर में रिसर्च हो रही हो, लेकिन एक बड़ा तबका ये मानता है कि एलियन हैं और समय-समय पर ये पृथ्वी पर आते रहते हैं। इसके सबूत उनकी ओर से छोड़ी चीजों और निशानियों के जरिए मिलते रहते हैं। ऐसा कुछ अब गुजरात के तीन अलग-अलग जगहों पर मिला है।

एलियन के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कई देशों में एलिनय के वजूद से लेकर उनकी मौजूदगी पर लगातार रिसर्च भी हो रही है। हाल में एलियन की कब्र और उनके घर के दरवाजों को लेकर खबर सामने आई थी। इस बीच भारत के गुजरात राज्य से एक और बड़ी खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल गुजरात के तीन अलग-अलग इलाकों में एलियन का कुछ सामान मिला है। इस सामान की खबर लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हर कोई इन सामानों को देखकर हैरान है। वहीं विशेषज्ञों की एक टीम इन सामानों से जुड़े रहस्य से पर्दा हटाने में जुटी है।

Alien Space Debris Fell From Sky In Three Places Of Gujarat Team Investigating