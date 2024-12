ठंडे से त्वचा और बालों को होता है नुकसान, बचाव के लिए कारगर है ये घरेलू नुस्खे

राजस्थान के सीकर में जहां पारा 1.5 डिग्री तक गिर गया वही दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में यह 4-5 डिग्री तक पहुंच गया है। इस मौसम (Cold weather harmful for health) में लोग र्म कपड़े पहनकर और खानपान का ध्यान रखकर खुद को ठंड से बचा लेते हैं लेकिन प्यास प्यास न लगने के कारण पानी पीना भूल जाते हैं जिसके कारण जिससे कब्ज, एसिडिटी और कमजोरी के कारण चक्कर आने लगते हैं।

ठंड में त्वचा के खराब होने का कारण : Causes of skin deterioration in cold weather सर्दियों में डिहाइड्रेशन के कारण, गर्म पानी से स्नान करने, ऊनी कपड़े पहनने और हीटर के सामने बैठने से त्वचा सूखी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप रैशेज, होंठों और एड़ियों का फटना, और खुजली जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो यदि लंबे समय तक बनी रहें, तो एक्जिमा में बदल सकती हैं। जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है, चिलब्लेंस का खतरा भी बढ़ता है। इस त्वचा रोग में हाथ-पैर की उंगलियों में सूजन, खुजली और जलन होती है, जिससे सामान उठाना और लिखना, टाइप करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा, सर्दियों में धूप की कमी के कारण शरीर को विटामिन डी की कमी होती है, जो हाल की रिसर्च के अनुसार मेलेनोमा नामक गंभीर त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है।

ठंड में बालों की बढ़ती है समस्या : Hair problems increase in winter इस मौसम (Cold weather harmful for health) में केवल त्वचा ही नहीं, बल्कि बाल भी सूखे, बेजान और दोमुंहे हो जाते हैं। ठंडी और शुष्क हवा सिर की नमी को सोख लेती है, जिससे डैंड्रफ और हेयरफॉल की समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्याएं परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन आपको इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस एक सरल उपाय करना है। सुबह उठकर इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास करें। क्योंकि योग से जो प्राकृतिक चमक मिलती है, वह किसी भी मेकअप उत्पाद से नहीं मिल सकती।

स्किन की समस्या को दूर करने के नुस्खे : Tips to get rid of skin problems स्किन की समस्या को दूर करने के लिए रोजाना गोधन अर्क लें, नीम की 5-6 पत्तियां चबाएं, गेहूं के ज्वारे का रस पिएं, गिलोय का जूस रोज पिएं साथ ही पिंपल्स को खत्म करने के लिए रोज आंवला खाएं, शीशम के पत्ते चबाएं, लौकी का जूस पिएं, 3-4 लीटर पानी पिएं, 30 मिनट प्राणायाम करें। सर्दी में ड्राइनेस से बचने के लिए गुनगुने पानी से चेहरा धोएं, साबुन का इस्तेमाल कम करें, नारियल-बादाम का तेल लगाएं, नाभि में 4 बूंद तेल डालें।

सर्दियों में बाल झड़न की समस्या ऐसे होगी दूर : Cold weather harmful for health सर्दियों में बालों की समस्या को दूर करने के लिए आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास जूस पिएं, बालों में एलोवेरा जेल लगाएं, नारियल तेल-करी पत्ता पकाकर लगाएं, बालों की जड़ों में प्याज का रस लगाएं। यदि आप को डैंड्रफ की समस्या है तो आंवला एलोवेरा का जूस रोज पिएं, बालों को खट्टी छाछ या मुल्तानी मिट्टी से धोएं, नारियल तेल में सुहागा, नीम का रस और नींबू मिलाकर लगाएं, सरसों या नारियल के तेल की मालिश करें।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।