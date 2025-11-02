Patrika LogoSwitch to English

फिल्म फेयर के बाद “दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल” 2025 से भी नवाजे गए रविकिशन…गोरखपुर में खुशी की लहर

जौनपुर जिले के केराकत गांव निवासी रवि किशन गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार बीजेपी से सांसद चुने जाने के अलावा भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में भी लगातार सक्रिय हैं। कई सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद उन्हें फिल्मों में छोटी-मोटी भूमिकायें मिलनी शुरू हुई।

Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Nov 02, 2025

Up news, ravi kishan news, gorakhpur

फोटो सोर्स: X, रविकिशन को मिला फिल्मफेयर स्वार्ड

गोरखपुर के सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उन्हें 2025 "दादा साहब फाल्के" इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल" पुरस्कार से भी नवाजा गया है। बता दें रवि किशन फिल्मों के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय हैं। फिलहाल वह गोरखपुर से दूसरी बार सांसद है। फिल्मों के पिछले 33 वर्षों के लंबे संघर्ष के दौरान उन्होंने कई भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में काम किया है, इसके अलावा उन्होंने दक्षिण की फिल्मों में भी कई अच्छी भूमिकायें निभाई हैं।

हेराफेरी 2 में विलेन की भूमिका को दर्शकों ने खूब सराहा

हिंदी फिल्म हेराफेरी 2 में उन्होंने एक ऐसी विलेन की भूमिका निभाई थी जो तुतला कर बोलता है। इस रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म के लिए रवि किशन को अवार्ड से भी नवाजा गया था।रविकिशन को अभी हाल ही में हिंदी फिल्म "लापता लेडीज" के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसी बीच उन्हें 2025 "दादा साहब फाल्के" इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जैसे ही इसकी जानकारी उनके समर्थको और चाहने वालों तक पहुंची, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई।

बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में व्यस्त हैं

रवि किशन इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर व्यस्त हैं। मगर पिछले दो दिनों से वह गोरखपुर में हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में मंच साझा किया। रवि किशन शुक्ला को जब फिल्मफेयर अवार्ड नवाजा गया तो उन्होंने कहा था कि यह मेरी 33 वर्ष की तपस्या का फल है,जिसे मैं अपने माता, पिता,समर्थकों और चाहने वालों को समर्पित करता हूं।

बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से मिली फिल्म और राजनीति में सफलता

बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री महाराज योगी जी के सानिध्य में रहते हुए जनता के लिए जो कुछ भी हो सकेगा उसे पूरा करूंगा। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में हो चुकी है। रवि किशन ने अब तक विभिन्न भाषाओं की लगभग 200 फिल्मों में काम किया है जो भोजपुरी सिनेमा के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं सभी का हृदय की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूं।

Published on:

02 Nov 2025 07:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / फिल्म फेयर के बाद "दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल" 2025 से भी नवाजे गए रविकिशन…गोरखपुर में खुशी की लहर

