फिल्म फेयर के बाद “दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल” 2025 से भी नवाजे गए रविकिशन…गोरखपुर में खुशी की लहर

हिंदी फिल्म हेराफेरी 2 में उन्होंने एक ऐसी विलेन की भूमिका निभाई थी जो तुतला कर बोलता है। इस रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म के लिए रवि किशन को अवार्ड से भी नवाजा गया था।रविकिशन को अभी हाल ही में हिंदी फिल्म "लापता लेडीज" के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसी बीच उन्हें 2025 "दादा साहब फाल्के" इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जैसे ही इसकी जानकारी उनके समर्थको और चाहने वालों तक पहुंची, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई।