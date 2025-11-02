युवा कलाकार की अद्भुत कारीगरी, महिला टीम इंडिया के समर्थन में बनाई 6 फीट ऊंची कोयला पेंटिंग, कला के जरिए जीत की कामना

Charcoal painting womens cricket team: यूपी के अमरोहा में युवा चित्रकार जुहैब खान ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उत्साहवर्धन के लिए एक अनोखी और प्रेरक कलाकृति तैयार की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल से ठीक पहले बनाई गई इस कला में उन्होंने टीम इंडिया की जीत की कामना और देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है।