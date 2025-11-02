Patrika LogoSwitch to English

युवा कलाकार की अद्भुत कारीगरी, महिला टीम इंडिया के समर्थन में बनाई 6 फीट ऊंची कोयला पेंटिंग, कला के जरिए जीत की कामना

UP News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के अमरोहा के युवा कलाकार ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के समर्थन में 6 फीट ऊंची कोयले की कलाकृति बनाई है, जिसमें खिलाड़ियों की मेहनत, जज़्बे और विश्व कप फाइनल में जीत की कामना को दर्शाया गया है।

अमरोहा

image

Mohd Danish

Nov 02, 2025

amroha artist charcoal painting womens cricket team world cup support

युवा कलाकार की अद्भुत कारीगरी I Image Source - 'X' @ANI

Charcoal painting womens cricket team: यूपी के अमरोहा में युवा चित्रकार जुहैब खान ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उत्साहवर्धन के लिए एक अनोखी और प्रेरक कलाकृति तैयार की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल से ठीक पहले बनाई गई इस कला में उन्होंने टीम इंडिया की जीत की कामना और देश के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है।

कोयले से तैयार 6 फीट ऊंचा भव्य चित्र

कलाकार जुहैब खान ने दीवार पर 6 फीट ऊंचे चित्र को केवल कोयले की सहायता से उकेरा है। इस विशाल कलाकृति में महिला क्रिकेट टीम की मेहनत, संघर्ष और जज़्बे को सजीव रूप दिया गया है। चित्र को देखने वाले लोग इसकी बारीकियों और भावनात्मक प्रभाव की विशेष सराहना कर रहे हैं।

महिला शक्ति को समर्पित कला

जुहैब खान का कहना है कि यह चित्र पूरी तरह से महिला शक्ति को समर्पित है। उनका मानना है कि महिला खिलाड़ी हर चुनौती का सामना कर देश का गौरव बढ़ाती हैं और उनकी कला इस शक्ति का सम्मान करती है। चित्र में टीम इंडिया के आत्मविश्वास और साहस की झलक भी दिखाई देती है।

स्थानीय लोगों में उत्साह, कलाकृति बनी चर्चा का केंद्र

जुहैब की यह अनूठी कलाकृति अमरोहा में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। स्थानीय लोग कलाकार के जज़्बे, प्रतिभा और देशप्रेम की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं। कई लोग इस कला को भारतीय महिला टीम के लिए एक प्रेरक संदेश मान रहे हैं, खासकर फाइनल मुकाबले से ठीक पहले।

एक हजार से अधिक कलाकृतियों वाले युवा कलाकार

अमरोहा निवासी जुहैब खान अब तक एक हजार से अधिक कलाकृतियाँ बना चुके हैं। उनकी कला सामाजिक संदेशों, देशभक्ति और मानव भावनाओं को दर्शाने के लिए जानी जाती है। कोयले से बनाई गई यह नवीनतम पेंटिंग उनके कला-जीवन की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

02 Nov 2025 01:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Amroha / युवा कलाकार की अद्भुत कारीगरी, महिला टीम इंडिया के समर्थन में बनाई 6 फीट ऊंची कोयला पेंटिंग, कला के जरिए जीत की कामना

अमरोहा

उत्तर प्रदेश

