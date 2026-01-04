एम्स गोरखपुर के पूर्व ED और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज…जांच के दौरान हुआ बड़ा खुलासा

इसके आधार पर प्रवेश हुआ था। जबकि डा. जीके पाल व उनकी पत्नी पार्वती पाल की सालाना सैलरी 80 लाख रुपये से ज्यादा थी। मामला स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचा तो डा. पाल को एम्स गोरखपुर से हटा दिया गया। बाद में उनको एम्स पटना से भी हटा दिया गया। वह वर्तमान में जिपमेर पुड्डुचेरी में तैनात हैं। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एम्स थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।