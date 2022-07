इस शहर में 18 नवंबर को डूबता है सूरज, फिर 23 जनवरी से पहले नहीं देता दर्शन

अमेरिका के अलास्का में एक ऐसा शहर है, जहां साल में करीब 66 दिनों तक सूर्योदन नहीं होता है और लोगों को इस दौरान भयंकर ठंड का सामना करना पड़ता है। शहर में कुछ घंटे के लिए रोशनी होती है, लेकिन चमकता सूरज नहीं दिखाई देता है।

दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में बेहद विचित्र हैं। उनमें से एक जगह अमेरिका में भी है। अमेरिका का अलास्का दुनियाभर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां के मनमोहक नजारे किसी का भी मन मोह लेते हैं। मगर यहां एक ऐसा भी शहर है जहां सर्दियों में सूरज दो महीने तक दिखाई नहीं देता है। इस शहर का नाम बैरो है जिसे उतकियागविक नाम से जाना जाता है। इस शहर में 18 नवंबर को जब सूरज डूबता है तो अगले साल के जनवरी महीने की 23 तारीख तक ही सूरज के दर्शन कर पाना मुमकिन हो पाता है।

In town Barrow located in Alaska, the northernmost city in America, sun sets on November 18 and rises on January 23