इस तोते को पसंद है चाय में डुबा बिस्कुट, वीडियो से नजरें नहीं हटा पाएंगे आप

आमतौर पर लोग चाय पीते है तो बिस्कुट जरूर खाते है। चाय में बिस्कुट डुबोकर खाना हर किसी को पसंद होता है। क्या कभी आपने तोते को चाय में बिस्कुट डुबोकर खाते देखा है। हां, एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिससे देखकर आश्चर्य से आप अपनी अंगुलियों को दांतों तले दबा लेंगे। इस तोते को बिस्कुट बहुत पसंद है, लेकिन यह बिस्कुट को चाय में डुबोकर खाता है।

चोंच से तोड़कर डालता है चाय में

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तोते को एक महिला बिस्कुट खाने के लिए देती है। तोता इसको अपनी चोंच से तोड़कर पास में एक बड़े से कटोरे में रखी चाय में डालता है। लेकिन चाय गर्म होने के कारण तोता थोड़ी देर रूकता है और उसे खाता है। इस वीडियो में महिला बोली ही है कि इस तोते को चाय में बिस्कुट डुबोकर खाना बहुत पसंद है।

This feeding of #ChaiBiscuit may look cute to some of you, but is it?



Parakeets are listed under #Wildlife Protection Act 1972. Keeping it in captivity, selling, feeding or baiting, trapping etc. amounts to HUNTING, it’s prohibited. Vid-WA. pic.twitter.com/C8jf4auQU9