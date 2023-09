दो बदमाशों ने किया सिक्योरिटी गार्ड पर हमला, जल्द ही हुआ गलती का एहसास, देखें वीडियो

जयपुरPublished: Sep 28, 2023 04:58:31 pm Submitted by: Tanay Mishra

Two Miscreants Vs. One Security Guard: दो बदमाश एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देते हैं पर उन्हें जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कैसे? आइए जानते हैं।

Two miscreants attacking a security guard