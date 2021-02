विदेशी शख्स ने Jugaad से बाइक को बनाया 'JCB मशीन', लोग बोले- इतनी आसानी से नहीं हारेंगे!

नई दिल्ली। सभी जानते हे कि जुगाड़ करने में हम भारतीय लोग हमेशा आगे रहते हैं। जिस किसी चीज की जरूरत होती है। भारतीय लोग अपने हिसाब से जुगाड़ लगाकर उसका समाधान कर लेते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि कबाड़ में पड़ी बेकार की चीजों को किस प्रकार इस्तेमाल करना है यह भारतीय लोगों से बेहतर कौन बता सकता है। रोजाना सोशल मीडिया पर कबाड़ से जुगाड़ की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं और लोग इनको पसंद भी करते हैं। हाल ही में एक विदेशी शख्स ने जुगाड़ से बाइक को एक छोटी जेसीबी का रूप दिया है। जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

यह भी पढ़े :— दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली, एक आंख नीली और दूसरी पीली, कीमत जानकर चौंक जाएंगे

बाइक को बनाया मिनी जेसीबी

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह आए दिन कुछ ना कुछ फनी फोटोस और वीडियो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्वीट पर एक नया एक नई फोटो शेयर की है। जैसे ही उन्होंने ट्विटर पर एक अमेरिकी शख्स की फोटो शेयर की लोग उनके द्वारा शेयर की गई फोटो खूब मजे ले रहे हैं। इस फोटो में देखकर हर कोई हैरान है। आनंद महिंद्रा ने फनी अंदाज में कहा कि हमारे देश के लोगों का जुगाड़ का टाइटल छीनने की कोशिश कर रहे हैं।

यह भी पढ़े :— ये है ब्लैक एलियन! टैटू के चक्कर में कर ली जिंदगी खराब, अब बोलने में हो रही है परेशानी





चिंता मत करो, इस टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं

आनंद महिंद्रा ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, अमेरिका के एक दोस्त ने यह फोटो भेजी है। हमारे ‘जुगाड़' चैंपियन होने पर खतरा मंडरा रहा है। इस फोटो पर इस फोटो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। इस पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं और खूब लाइक भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, चिंता मत करो इस टेक्नोलॉजी में हम सबसे आगे हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, महिंद्रा है तो मुमकिन है। वही एक दूसरे ने लिखा, अब बच्चा बच्चा कोडिंग नहीं जुगाड़ सीखे। इस प्रकार से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।

Forwarded to me by a friend in the U.S. we may be in danger of losing our title of ‘Jugaad’ champions!

This gent seems to have hooked a Mahindra loader attachment to his bike! Need to see it in action, but it could actually turn out to have applications out here... pic.twitter.com/C5y0MC87TQ