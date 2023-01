वकीलों की नौकरी पर खतरा! अगले महीने कोर्ट में केस लड़ेगा पहला रोबोट वकील

आज जितनी तेजी से दुनिया में चीजें और इंसानों की जिंदगी बदल रही है और रोजमर्रा के काम में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे जाहिर है कि इंसानों की जगह मशीने लेने लगी हैं। इस बीच खबर आई है कि एक कोर्ट में इंसानों का केस एक रोबोट वकील लड़ने वाला है। यह रोबोट वकील अगले ही महीने इंसानों को डिफेंड करता नजर आएगा।

World's First Robot Lawyer to Defend Human in Speeding Ticket Case in US