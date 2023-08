सर्जरी के बाद या प्रेग्नेंसी में कठिन आसन न करें, जानिए योग विशेषज्ञ की सलाह

जयपुरPublished: Aug 05, 2023 02:22:47 pm Submitted by: Manoj Kumar

Yoga after surgery or during pregnancy : योग स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। यह शरीर, मन और आत्मा के लिए है। पूरी दुनिया धीरे-धीरे योग को अपना रही है। योग ने लोगों को जीवन जीने की नई कला सिखाई है। जिन लोगों ने कभी योग नहीं किया था वह भी अब इससे जुड़ रहे हैं।

Yoga after surgery or during pregnancy