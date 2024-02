ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम करने वाली सर्जरी से बच सकती है महिलाओं की जान

Submitted by:

टोरंटो से आई खबर के अनुसार, BRCA1 या BRCA2 जीन में बदलाव वाली महिलाओं के लिए रिस्क-रिड्यूसिंग मास्टेक्टॉमी (RRM) करवाना ब्रेस्ट कैंसर होने के खतरे को काफी कम कर सकता है और साथ ही मौत का खतरा भी घटा सकता है।

Mastectomy May Save Lives for Women with High Breast Cancer