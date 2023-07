पीरियड्स के पहले ही दिन अगर होता है असहनीय दर्द, तो जान लीजिए दर्द कम करने का इलाज

Pain on the very first day of periods : अगर आप पीरियड्स में होने वाले दर्द से पीड़ित हैं, तो आप अकेली नहीं हैं। ज्यादातर महिलाओं को अपने जीवन में पीरियड्स में कभी न कभी अलग-अलग तरह के दर्द या डिस्मेनोर्हिया (क्रैम्प) का अनुभव होता है। ज़्यादातर महिलाएं पीरियड्स में होने वाले दर्द (Pain in periods ) से पीड़ित होती हैं, यानि बेचैनी और पेट में हल्का दर्द होना खासकर पीरियड शुरू होने वाले दिन। हालांकि, सिर्फ कुछ प्रतिशत महिलाएं ही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से इतनी परेशान होती हैं कि वे अपने रोज़ाना के काम भी ठीक से न कर पाएं।