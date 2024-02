Pregnant महिलाओं के गर्भ में मिले प्लास्टिक के छोटे कण, वैज्ञानिक चिंतित

उन्होंने अपने शोध में पाया कि सभी 62 गर्भपटल के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद था. इसकी मात्रा 6.5 से 790 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम ऊतक के बीच थी. पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है The amount of microplastics is increasing in the environment भले ही ये संख्याएं छोटी लगें (एक माइक्रोग्राम बहुत छोटा होता है), लेकिन चिंता इस बात की है कि पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा बढ़ रही है और इसका स्वास्थ्य पर असर हो सकता है.

मुख्य शोधकर्ता मैथ्यू कैम्पेन माइक्रोप्लास्टिक की बढ़ती मात्रा को लेकर चिंतित हैं. उनका कहना है कि अगर ये छोटे प्लास्टिक कण गर्भपटल को प्रभावित कर सकते हैं, तो ये पृथ्वी पर सभी स्तनधारी जीवन को प्रभावित कर सकते हैं.





वैज्ञानिकों ने कैसे खोजा? How did scientists discover?

कैम्पेन और उनकी टीम ने नमूनों का विश्लेषण करने के लिए एक विशेष विधि का इस्तेमाल किया. सैपोनिफिकेशन नामक प्रक्रिया में, उन्होंने नमूनों का रासायनिक उपचार करके वसा और प्रोटीन को एक तरह के साबुन में "पचा" दिया.

फिर, उन्होंने प्रत्येक नमूने को एक अल्ट्रासेन्ट्रीफ्यूज में घुमाया, जिससे ट्यूब के तल पर प्लास्टिक की एक छोटी सी गांठ रह गई. अगले, पायरोलिसिस नामक तकनीक का उपयोग करते हुए, उन्होंने प्लास्टिक की गोली को एक धातु के कप में रखकर 600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, फिर विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक को विशिष्ट तापमान पर जलाने पर गैस उत्सर्जन को कैप्चर किया.

शोधकर्ताओं ने पाया कि प्लेसेंटल ऊतक में सबसे अधिक पाया जाने वाला पॉलीमर पॉलीइथीन था, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक बैग और बोतल बनाने में किया जाता है. यह कुल प्लास्टिक का 54% था. पॉलीविनाइल क्लोराइड (जिसे पीवीसी के नाम से जाना जाता है) और नायलॉन में से प्रत्येक कुल का लगभग 10% प्रतिनिधित्व करता था, और शेष नौ अन्य पॉलिमर से मिलकर बना था.





प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा 1950 के दशक से दुनिया भर में प्लास्टिक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बहुत सारा प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है. उत्पादित प्लास्टिक का लगभग एक तिहाई अभी भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन बाकी को अक्सर फेंक दिया जाता है या लैंडफिल में समाप्त हो जाता है, जहां यह टूटना शुरू हो जाता है.

कैम्पेन ने बताया कि आज पर्यावरण में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक शायद 40 या 50 साल पुराने हो सकते हैं माइक्रोप्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत छोटे माइक्रोप्लास्टिक कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता विशेष रूप से परेशान करने वाली है, क्योंकि यह ऊतक केवल आठ महीने तक ही बढ़ रहा है (यह गर्भावस्था के लगभग एक महीने बाद बनना शुरू होता है). "आपके शरीर के अन्य अंग लंबे समय तक जमा होते हैं."