महिलाओं के लिए रामबाण हैं ये डाइट टिप्स, Menopause से हमेशा के लिए मिलेगा छुटकारा

रजोनिवृत्ति के दौरान कैसा होना चाहिए आहार? What should be the diet during menopause?

- एक दिन में 5 ग्राम से कम नमक

- हर दिन कम से कम 300 ग्राम सब्जियां और 200 ग्राम फल (5 भागों में बांटकर)

- शरीर के वजन के हर किलो के लिए 1-1.2 ग्राम प्रोटीन, आधा पौधों से जैसे सोयाबीन, सेइटन, दाल, बीन्स, चने, क्विनोआ या मेवे से। बाकी कम वसा वाले प्रोटीन स्रोत (जैसे मुर्गी, कम वसा वाले डेयरी उत्पाद) लेना बेहतर।

- एक हफ्ते में 350-500 ग्राम से ज्यादा उबला/भाप में पका/फ्राइड लाल मांस (जैसे बीफ और पोर्क) न खाएं।

- हर हफ्ते कम से कम दो बार (100-120 ग्राम/बार) फैटी मछली खाएं।



