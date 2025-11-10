रोहिंग्याओं से भरी नाव डूबी, 11 लोगों की मौत

म्यांमार (Myanmar) में रह रहे रोहिंग्या (Rohingya) अक्सर ही शरण लेने के लिए अवैध तरीके से दूसरे देशों में घुसने की तैयारियों में लगे रहते हैं। म्यांमार (Myanmar) के रखाइन राज्य के बुथिदौंग इलाके से करीब 300 रोहिंग्या एक जहाज पर सवार होकर करीब तीन हफ्ते पहले निकले। इन रोहिंग्याओं में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह जहाज मानव तस्करी सिंडिकेट्स द्वारा संचालित था, जो रोहिंग्याओं को अवैध तरीके से समृद्ध देशों में पहुंचाता है। इन रोहिंग्याओं को रास्ते में छोटी-छोटी नावों में बांट दिया गया, जिनमें से एक नाव पर करीब 70 रोहिंग्या सवार थे। रविवार को यह नाव थाईलैंड-मलेशिया समुद्री सीमा (Thailand-Malaysia Sea Border) के पास पलट गई।