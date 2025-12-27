27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

मलेशिया के पूर्व PM को क्यों हुई 15 साल जेल की सजा? कोर्ट में उन्होंने माना था- मुझे एक ‘भगोड़े’ ने गुमराह किया

मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक को 1MDB स्कैंडल में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने राज्य निवेश फंड से 543 मिलियन डॉलर अवैध रूप से अपने खातों में ट्रांसफर किए थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 27, 2025

Malaysian PM

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक। (फोटो- X/@NajibRazak)

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 1MDB स्कैंडल से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में दोषी पाए जाने के बाद 15 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला शुक्रवार को कुआलालंपुर हाई कोर्ट ने सुनाया।

72 साल के नजीब को राज्य निवेश फंड 1मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद (1MDB) से 2.2 बिलियन मलेशियाई रिंगिट (लगभग 543 मिलियन अमेरिकी डॉलर) अवैध रूप से अपने पर्सनल बैंक खातों में ट्रांसफर करने का दोषी पाया गया है।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने उन्हें सत्ता के दुरुपयोग के चार आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग के 21 आरोपों में दोषी ठहराया है। जज कॉलिन लॉरेंस सेक्वेराह ने नजीब की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित था।

जज ने कहा- आरोपी का यह तर्क कि उनके खिलाफ आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे, यह गलत साबित हुए हैं। उनके खिलाफ ठोस और अकाट्य सबूत मिले हैं, जो यह बताते हैं कि आरोपी ने 1MDB में अपने पावर का दुरुपयोग किया, साथ ही कुछ अन्य मामलों में भी अपने पद का गलत इस्तेमाल किया।

पद का ऐसे किया गलत इस्तेमाल

नजीब ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और 1MDB के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिकाओं का दुरुपयोग करके सार्वजनिक धन को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया।

सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों के लिए उन्हें 15 साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के हर आरोप के लिए पांच साल की सजा है। सभी जेल की सजाएं एक साथ चलेंगी।

यह 1MDB स्कैंडल से जुड़ा नजीब का दूसरा दोषसिद्धि है। 2020 में उन्हें फंड से लगभग 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दुरुपयोग का दोषी पाया गया था और 12 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। बाद में उस सजा को घटाकर छह साल कर दिया गया था।

पिछले साल पूर्व पीएम ने जनता से क्यों मांगी थी माफी?

पिछले साल, नजीब ने 1MDB विवाद में अपनी भूमिका के लिए मलेशियाई लोगों से माफी मांगी थी। उधर कोर्ट में ट्रायल के दौरान, नजीब ने कहा था कि उन्हें भगोड़े फाइनेंसर ज्हो लो ने गुमराह किया था, जो 2016 से इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में है।

कौन है ज्हो लो?

बता दें कि ज्हो लो कभी मलेशिया के बड़े बिजमैन में से एक रहा है। पूर्व पीएम के साथ भ्रष्टाचार मामले में नाम उजागर होने के बाद से वह फरार है।

ज्हो लो के खिलाफ मलेशिया और अमेरिका में कई मामले दर्ज हैं। उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। उधर, मलेशिया सरकार ने उसकी संपत्ति को वापस पाने के लिए कई देशों के साथ समझौते किए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

27 Dec 2025 08:11 am

Hindi News / World / मलेशिया के पूर्व PM को क्यों हुई 15 साल जेल की सजा? कोर्ट में उन्होंने माना था- मुझे एक ‘भगोड़े’ ने गुमराह किया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जानवर को सताने पर 4 साल जेल, पीएम Modi की दोस्त ने बनाया कड़ा कानून, जमकर हो रही तारीफ

italy animal cruelty
विदेश

‘बॉर्डर खोलो, प्लीज हमें भारत आने दो, यहां की इस्लामी भीड़ हमें…’, मोदी सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं ने कर दी बड़ी अपील

विदेश

नए साल के जश्न से पहले यात्रियों को बड़ा झटका! इन 3 एयरपोर्ट पर 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द, नई एडवाइजरी जारी

indore to delhi
विदेश

शीतयुद्ध के बाद अंतरिक्ष में शुरू हुई एक और स्पर्धा, रूस-चीन के बाद अमरीका भी पीछे नहीं

moon
विदेश

Syria Blast: जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में भीषण धमाका, कई मौतें

Syria Mosque Attack
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.