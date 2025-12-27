नए साल के जश्न से पहले यात्रियों को बड़ा झटका! इन 3 एयरपोर्ट पर 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द, नई एडवाइजरी जारी

ABC 7 ने बताया कि शुक्रवार शाम तक न्यूयॉर्क शहर में भारी बर्फबारी होगी। जिससे विजिबिलिटी कम रहेगी और यात्रा पर बुरा असर पड़ेगा। आगे यह भी बताया गया कि बर्फबारी रात भर जारी रहेगी। इससे न्यूयॉर्क शहर में 10 से 20 सेंटीमीटर बर्फ गिरने की संभावना है। चार सालों में पहली बार न्यू यॉर्क का ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा।