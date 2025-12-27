27 दिसंबर 2025,

शनिवार

नए साल के जश्न से पहले यात्रियों को बड़ा झटका! इन 3 एयरपोर्ट पर 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द, नई एडवाइजरी जारी

न्यूयॉर्क शहर के तीन बड़े एयरपोर्ट पर 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिनमें जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल, ला गार्डिया और नेवार्क लिबर्टी शामिल हैं। बर्फीले तूफान के कारण ये उड़ानें रद्द की गई हैं।

भारत

Mukul Kumar

Dec 27, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)

31 दिसंबर और 1 जनवरी से पहले न्यूयॉर्क का मौसम बिगड़ गया है। जिसको देखते हुए न्यूयॉर्क के तीन बड़े एयरपोर्ट पर 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं।

जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल, ला गार्डिया और नेवार्क लिबर्टी(न्यू जर्सी में) पर बर्फीले तूफान की वजह से सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल की गईं हैं।

इस बीच, मौसम विभाग की ओर से सलाह दी गई है कि खराब मौसम के कारण जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और भी उड़ानें रद्द हो सकती हैं। ऐसे में फ्लाइट की स्थिति जानने के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।

आज 279 उड़ानें रद्द

द इंडियन एक्सप्रेस ने Fightradar24 के हवाले से बताया कि मेट्रो एरिया में जबरदस्त सर्दियों में तूफान की चेतावनी के कारण शुक्रवार को न्यूयॉर्क के तीन मुख्य एयरपोर्ट पर 520 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। वहीं, शनिवार को यानी कि आज 279 उड़ानें रद्द रहेंगी।

ABC 7 ने बताया कि शुक्रवार शाम तक न्यूयॉर्क शहर में भारी बर्फबारी होगी। जिससे विजिबिलिटी कम रहेगी और यात्रा पर बुरा असर पड़ेगा। आगे यह भी बताया गया कि बर्फबारी रात भर जारी रहेगी। इससे न्यूयॉर्क शहर में 10 से 20 सेंटीमीटर बर्फ गिरने की संभावना है। चार सालों में पहली बार न्यू यॉर्क का ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा।

दो दिनों के लिए एडवाइजरी जारी

उधर, न्यूयॉर्क सिटी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने शुक्रवार और शनिवार के लिए ट्रैवेल एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों से सड़कों से दूर रहने और यात्रा योजनाओं में बदलाव करने का आग्रह किया है।

सड़क पर निकलने से पहले पूरी तैयारी जरूरी

CBS न्यूयॉर्क ने न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल के हवाले से कहा- न्यूयॉर्क में बर्फबारी और ठंडे मौसम की बात कोई नई नहीं है। क्रिसमस की छुट्टियों को देखते हुए सड़क पर निकलने से पहले अतिरिक्त तैयारी करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने आगे कहा- हमेशा की तरह, मैं न्यूयॉर्क वासियों से आग्रह करती हूं कि वे अपने स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर रखें और अपने काउंटी या बरो का नाम हमारे मौसम और आपातकालीन अलर्ट सिस्टम पर टेक्स्ट करें। सतर्क रहें, यदि आपको यात्रा करनी है तो धीरे गाड़ी चलाएं और सुरक्षित छुट्टियों का सप्ताहांत बिताएं।

मौसम विभाग ने क्या कहा?

वहीं, AccuWeather ने भी शुक्रवार से शनिवार सुबह तक न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट के इलाकों में भारी बर्फीले तूफान की चेतावनी दी है।

AccuWeather के सीनियर मौसम विज्ञानी टायलर रॉयस ने कहा- तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह क्रिसमस के ठीक बाद नॉर्थईस्ट में जबरदस्त असर डालेगा।

रॉयस ने कहा- छुट्टियों में यात्रा करने वालों को सड़कों और एयरपोर्ट पर बड़ी रुकावटों के लिए तैयार रहना चाहिए। लाखों लोगों की यात्राएं बाधित हो सकती हैं।

Updated on:

27 Dec 2025 07:12 am

Published on:

27 Dec 2025 07:11 am

World / नए साल के जश्न से पहले यात्रियों को बड़ा झटका! इन 3 एयरपोर्ट पर 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द, नई एडवाइजरी जारी

