‘बॉर्डर खोलो, प्लीज हमें भारत आने दो, यहां की इस्लामी भीड़ हमें…’, मोदी सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं ने कर दी बड़ी अपील

टाइम्स ऑफ इंडिया से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं ने कहा कि हमें अपने धर्म के लिए लगातार अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन हम बार-बार होने वाले अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। सड़क पर चलते समय हमें जो मामूली ताने सुनने पड़ते हैं, वे जल्द ही भीड़ द्वारा हत्याओं में बदल सकते हैं। हम फंसे हुए हैं और हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम अपमान सहते हैं, क्योंकि हमें डर है कि हमारा भी वही हाल हो सकता है जो दीपू या अमृत का हुआ।