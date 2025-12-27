शीतयुद्ध के बाद अंतरिक्ष में शुरू हुई एक और स्पर्धा, रूस-चीन के बाद अमरीका भी पीछे नहीं

चंद्रमा पर न्यूक्लियर पॉवर प्लांट बनाने के लिए एक तरफ जहां रूस और चीन की जुगलबंदी है। वहीं दूसरी तरफ अमरीका भी इस पर तेजी से काम कर रहा है। इस साल अगस्त में नासा ने घोषणा की थी कि वह चांद पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर 2030 की पहली तिमाही तक लेकर जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी को अंतरिक्ष में ले जाने को लेकर भी कोई प्रतिबंध या रोक संबंधी कोई नियम भी नहीं है। अमरीका इस मिशन पर कितनी तेजी से काम कर रहा है इसका पता इस बात से ही चलता है कि नासा ने 2022 में तीन कंपनियों के साथ रिएक्टर डिजाइन करने के लिए 50-50 लाख डॉलर के समझौते किए थे।