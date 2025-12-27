27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

शीतयुद्ध के बाद अंतरिक्ष में शुरू हुई एक और स्पर्धा, रूस-चीन के बाद अमरीका भी पीछे नहीं

चंद्रमा पर इंसानी बसावट की तैयारी में अब ऊर्जा सबसे बड़ा सवाल बन गई है। रूस और चीन मिलकर चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना बना रहे हैं, जबकि अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका 2030 तक अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को चांद पर ले जाने की तैयारी कर रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 27, 2025

moon

नासा की तरफ से ली गई चंद्रमा की तस्वीर (Photo Credit - IANS)

पृथ्वी के बाद अब चंद्रमा पर रह कर जीवन जीने की चाह को साकार करने के लिए विश्व की कई अंतरिक्ष एजेंसियां काम कर रही हैं और किसी भी इंसानी बसावट के लिए मौजूदा दौर में सबसे जरूरी आवश्यकता है ऊर्जा की। इसी को लेकर अब एक नई स्पर्धा शुरू हो गई है। यह स्पर्धा है चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की। इसके लिए रूस और चीन मिल कर काम कर रहे हैं। रूस अपने मिशन मून को इसी परमाणु संयंत्र से पावर सप्लाई देगा,लेकिन इस स्पर्धा में अमरीका भी पीछे नहीं है।

चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा केंद्र बनाने की नासा की भी योजना है। रूस के स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रोस्कोस्मोस ने अपने एक बयान में कहा है कि वर्ष 2036 तक चांद पर अपने लूनर प्रोग्राम के लिए एक पावर प्लांट बनाना चाहता है। इसके लिए इसके लिए उसने एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता भी किया है। इस प्रोजेक्ट में रूस के स्टेट न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के शामिल होने के कारण यह माना जा रहा है कि चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लॉट ही बनाया जाएगा।

अमरीका का न्यूक्लियर रिएक्टर 2030 में

चंद्रमा पर न्यूक्लियर पॉवर प्लांट बनाने के लिए एक तरफ जहां रूस और चीन की जुगलबंदी है। वहीं दूसरी तरफ अमरीका भी इस पर तेजी से काम कर रहा है। इस साल अगस्त में नासा ने घोषणा की थी कि वह चांद पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर 2030 की पहली तिमाही तक लेकर जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी को अंतरिक्ष में ले जाने को लेकर भी कोई प्रतिबंध या रोक संबंधी कोई नियम भी नहीं है। अमरीका इस मिशन पर कितनी तेजी से काम कर रहा है इसका पता इस बात से ही चलता है कि नासा ने 2022 में तीन कंपनियों के साथ रिएक्टर डिजाइन करने के लिए 50-50 लाख डॉलर के समझौते किए थे।

हीलियम आइसोटोप के इस्तेमाल

चंद्रमा पर हीलियम-3 भारी मात्रा में मौजूद है। अंतरिक्ष के जानकारों के अनुसार हीलियम का एक आइसोटोप जोकि पृथ्वी पर बेहद दुर्लभ है। वह चंद्रमा पर मौजूद है। इसके अलावा चंद्रमा पर कई बेहद महत्वपूर्ण दुर्लभ धातुएं भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए अमरीका, रूस, चीन, जापान और भारत भी चंद्रमा पर पहुंचने के लिए स्पर्धा लगा रहे हैं।

सौर ऊर्जा पर निर्भरता नहीं

अंतरिक्ष से जुड़े जानकारों का मानना है कि चंद्रमा पर ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को लेकर इसलिए भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के लगभग चार हफ्तों के बराबर होता है। इस लिहाज से वहां दो हफ्ते अंधेरा रहता है। ऐसे में रोशनी के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता।

सुरक्षा को लेकर सवाल

चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजनाओं को लेकर कई सवाल और चिंताएं भी हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक शीतयुद्ध के दौरान अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ की तरह की यह भी एक अंतरराष्ट्रीय होड़ ही है। पृथ्वी के वायुमंडल से रेडियोधर्मी सामग्री को अंतरिक्ष में ले जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है।

चंद्रमा पर नो इंट्री जोन

वर्ष 2020 में सात देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें तय हुआ था कि चंद्रमा की सतह पर रिसर्च के लिए देश आपस में कैसे सहयोग करेंगे। इसमें एक सेफ्टी जोन बनाने की भी बात हुई थी। जहां अलग अलग देश चंद्रमा पर अपने उपकरण रखेंगे। इस बीच रूस और चीन को चंद्रमा पर नो एंट्री जोन घोषित किए जाने की भी आशंका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

27 Dec 2025 04:16 am

Published on:

27 Dec 2025 03:40 am

Hindi News / World / शीतयुद्ध के बाद अंतरिक्ष में शुरू हुई एक और स्पर्धा, रूस-चीन के बाद अमरीका भी पीछे नहीं

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Syria Blast: जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में भीषण धमाका, कई मौतें

Syria Mosque Attack
विदेश

Indian Healthcare Better Than US: अमेरिका में 10 साल रहने के बाद NRI ने बताया, क्यों भारत के डॉक्टरों पर है ज्यादा भरोसा!

Indian Healthcare
राष्ट्रीय

Visa Shock: क्या छिन जाएगी भारतीयों की नौकरी? H-1B वीजा पर भारत सरकार ने अमेरिका से कही दो टूक

Trump H-1B visa crackdown
राष्ट्रीय

Saudi vs Yemen: क्या सऊदी अरब ने किया यमन पर हवाई हमला? हूतियों की चेतावनी से मचा हड़कंप

Yemen's Houthi rebels launch airstrikes on Saudi Arabia
विदेश

दुनियाभर में सबसे ज़्यादा खाया जाता है यह फल

Fruits
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.