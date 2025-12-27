भारत में कुत्तों पर झगड़ा… पीएम Modi की दोस्त ने Animal Cruelty रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम

भारत की तरह इटली में भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, लेकिन भारत में इन्हें देश की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बेहद सख्त है और पिछले आदेश में उसने पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाकर परमानेंट शेल्टर में रखने का आदेश दिया था। पशु प्रेमी इस फैसले से नाराज हैं और देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि शेल्टर का मतलब है उम्रकैद। उनका तर्क है कि जब गौशालाओं में गाय सुरक्षित नहीं रहतीं, जिन्हें मां की तरह पूजा जाता है तो फिर कुत्तों का हाल क्या होगा समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 जनवरी, 2026 को है। PETA के अनुसार, पशुओं के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराए गए लोग अक्सर महज 50 रुपए का न्यूनतम जुर्माना देकर बच निकलते हैं। यह पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पहले अपराध के लिए दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा है।