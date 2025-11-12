COP30 शिखर सम्मेलन के लिए 1 लाख पेड़ों की हुई कटाई

Patrika LogoSwitch to English

विदेश

COP30 शिखर सम्मेलन के लिए 1 लाख पेड़ों की हुई कटाई

ब्राज़ील में COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए कितने पेड़ों की कटाई हुई है? आंकड़ा जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 12, 2025

1 lakh trees were cut for COP30 summit

1 lakh trees were cut for COP30 summit (representational Photo)

ब्राज़ील (Brazil) में 10-21 नवंबर तक जलवायु संबंधित मामलों के विषय में COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। यह ब्राज़ील के बेलेम (Belem) शहर में चल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सम्मेलन के लिए ब्राज़ील के एमेज़ॉन रेनफॉरेस्ट के करीब 1,00,000 पेड़ों को काटा गया है। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की खबर ने दुनियाभर में आक्रोश पैदा कर दिया है।

ब्राज़ील सरकार की हो रही कड़ी आलोचना

यह सम्मेलन पर्यावरण को बचाने और ग्लोबल वॉर्मिग पर चर्चा के लिए हो रहा है, लेकिन इसकी तैयारी में इतने पेड़ काटने पर लोग ब्राज़ील सरकार की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। करीब 1 लाख पेड़ों को काटा गया, ताकि बेलेम शहर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 50,000 विश्व नेताओं, जलवायु कार्यकर्ताओं, और मेहमानों को लाने ले जाने की सुविधा मिल सके।

ट्रंप ने बताया ग्रीन घोटाला

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस कदम की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर इसे ग्रीन घोटाला बताया है। इसी वजह से अमेरिकी सरकार ने इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है, लेकिन कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम सहित कई वामपंथी अमेरिकी नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे।

भारत और चीन के प्रयासों की तारीफ

COP30 शिखर सम्मेलन की शुरुआत के अवसर पर इसमें वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत (India) और चीन (China) के प्रयासों की तारीफ हुई है। इसके अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देश शुद्ध ऊर्जा बदलाव में दुनिया की अगुआई कर रहे हैं और इन्होंने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई को बेहद स्पष्ट रूप से अपनाया है।

Hindi News / World / COP30 शिखर सम्मेलन के लिए 1 लाख पेड़ों की हुई कटाई

