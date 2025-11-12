COP30 शिखर सम्मेलन के लिए 1 लाख पेड़ों की हुई कटाई

ब्राज़ील (Brazil) में 10-21 नवंबर तक जलवायु संबंधित मामलों के विषय में COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन चल रहा है। यह ब्राज़ील के बेलेम (Belem) शहर में चल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सम्मेलन के लिए ब्राज़ील के एमेज़ॉन रेनफॉरेस्ट के करीब 1,00,000 पेड़ों को काटा गया है। इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की खबर ने दुनियाभर में आक्रोश पैदा कर दिया है।