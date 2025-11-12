टीटीपी ने ली इस्लामाबाद कार ब्लास्ट की ज़िम्मेदारी, भारत ने पाकिस्तान के आरोप को बताया बेबुनियाद

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास कार में भीषण बम धमाका
पाकिस्तान (Pakistan) की राजधानी इस्लामाबाद (Islamabad) में मंगलवार को एक भीषण सुसाइड कार ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट (High Court) के गेट नंबर 11 के पास एक कार में एक बम धमाके का मामला सामने आया, जिससे चीखपुकार मच गई। इस धमाके में 12 लोग मारे गए और करीब 27 घायल हो गए। मामले की जांच चल रही है। इसी बीच एक आतंकी संगठन ने इस सुसाइड कार ब्लास्ट की ज़िम्मेदारी ली।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास हुए धमाके की ज़िम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने ली है। यह पहला मौका नहीं है जब टीटीपी ने पाकिस्तान में इस तरह के धमाके को अंजाम दिया है। अक्सर ही टीटीपी पाकिस्तान में आतंकी हमलों के ज़रिए जनता, सेना और पुलिस को निशाना बनाता रहता है।
इस मामले पर बात करते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देश में इस तरह के आतंकी हमलों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान में 'स्टेट ऑफ वॉर' घोषित कर दिया गया है।
पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हुए बम ब्लास्ट का आरोप भारत (India) पर लगाया है और कहा है कि भारत की तरफ से टीटीपी को समर्थन मिल रहा है। भारत ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने बयान जारी करते हुए कहा, "भारत स्पष्ट रूप से विक्षिप्त पाकिस्तानी लीडरशिप द्वारा लगाए जा रहे निराधार और बेबुनियाद आरोपों को खारिज करता है। पाकिस्तान में चल रहे सैन्य-प्रेरित संवैधानिक विध्वंस और सत्ता-हरण से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत के विरुद्ध झूठे आरोप गढ़ना पाकिस्तान की एक पूर्वानुमेय रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है और पाकिस्तान की हताशापूर्ण ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग