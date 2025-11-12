टीटीपी ने ली इस्लामाबाद कार ब्लास्ट की ज़िम्मेदारी, भारत ने पाकिस्तान के आरोप को बताया बेबुनियाद

पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में हुए बम ब्लास्ट का आरोप भारत (India) पर लगाया है और कहा है कि भारत की तरफ से टीटीपी को समर्थन मिल रहा है। भारत ने इस आरोप पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने बयान जारी करते हुए कहा, "भारत स्पष्ट रूप से विक्षिप्त पाकिस्तानी लीडरशिप द्वारा लगाए जा रहे निराधार और बेबुनियाद आरोपों को खारिज करता है। पाकिस्तान में चल रहे सैन्य-प्रेरित संवैधानिक विध्वंस और सत्ता-हरण से अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत के विरुद्ध झूठे आरोप गढ़ना पाकिस्तान की एक पूर्वानुमेय रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है और पाकिस्तान की हताशापूर्ण ध्यान भटकाने वाली चालों से गुमराह नहीं होगा।"