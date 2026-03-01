हर जवान लड़की अगला टारगेट, पाकिस्तान में 15 साल की हिंदू लड़की को जबरन… सदमे में परिवार

Human Rights Violation Pakistan: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय की स्थिति को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। सिंध प्रांत से सामने आई एक घटना ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया है, जहां 15 साल की एक हिंदू लड़की के किडनैप होने की खबर ने परिवार और समाज को झकझोर दिया। कहा जा रहा है कि वहां कई परिवार डर के साये में जी रहे हैं और अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं।