24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारतीयों के लिए 20 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप से ले लिया पंगा, कहा- H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से बंद हो जाएंगे स्कूल-अस्पताल

अमेरिका के 20 राज्यों का कहना है कि H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की फीस लगाने से स्कूलों और अस्पतालों में काम करने वाले विदेशी पेशेवर प्रभावित होंगे। खासकर भारतीयों को आने में समस्या होगी।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 24, 2025

Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो- IANS)

अमेरिका में 20 से ज्यादा राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा पर लगाई गई एक लाख डॉलर की फीस को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

अमेरिकी राज्यों ने चेतावनी दी है कि यह कदम देश भर के स्कूलों और अस्पतालों को बाधित करेगा क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर विदेशी लोग काम करते हैं।

ट्रंप की यह फीस भारतीय पेशेवरों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जो बड़ी तादाद में H-1B वीजा के माध्यम से अमेरिका पहुंचते हैं।

इन क्षेत्रों में भारतीयों की अहम भूमिका

भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र और सार्वजनिक संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी राज्यों का कहना है कि वे इस भारी नई लागत को वहन नहीं कर सकते।

ग्लोबल नर्स फोर्स बनाम ट्रंप मामले में वादी का समर्थन करने वाले मल्टीस्टेट एमिकस ब्रीफ ने कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय से इस नीति को रोकने के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करने का आग्रह किया है।

काम करने वालों की कम होगी संख्या

ब्रीफ में तर्क दिया गया है कि यह फीस गैरकानूनी है और सार्वजनिक हित के विपरीत है क्योंकि यह काम करने वालों की संख्या कम करेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगी और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करेगी।

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा- ट्रंप प्रशासन की 100,000 डॉलर की वीजा फीस सार्वजनिक नियोक्ताओं पर अनावश्यक और गैरकानूनी वित्तीय बोझ डालती है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक पदों को खाली छोड़ देगी।

इस वजह से फैसले को दी गई चुनौती

उन्होंने एक बयान में कहा- मेरे कार्यालय ने इस फीस को अदालत में चुनौती दी है और आज, हम एक संबंधित चुनौती का समर्थन कर रहे हैं। हम अपने विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों की रक्षा के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे, जो दुनिया भर से कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करके और बनाए रखकर फलते-फूलते हैं।

ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की फीस लगाई है, जो 21 सितंबर 2025 के बाद दायर याचिकाओं पर लागू होगी। यह फीस सरकारी और गैर-लाभकारी संस्थानों को छोड़कर सभी पर लागू होगी। इसका मतलब है कि सरकारी अस्पताल, विश्वविद्यालय और शोध संस्थान इस फीस से बच जाएंगे, लेकिन निजी कंपनियों को इसका भुगतान करना होगा।

फीस से महंगा हो गया वीजा

इस फीस के कारण H-1B वीजा पाना बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में काम करना मुश्किल हो सकता है।

कई राज्यों ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, उनका कहना है कि यह फीस सरकारी संस्थानों को भी नुकसान पहुंचाएगी और सार्वजनिक सेवा प्रभावित होगी।

H-1B वीजा का उद्देश्य अमेरिका में विशेषज्ञता वाले विदेशी पेशेवरों को काम करने का मौका देना है। जैसे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और शोधकर्ता। लेकिन इस फीस के कारण यह प्रोग्राम कम आकर्षक हो सकता है।

शिक्षकों की भारी कमी

उधर राज्यों ने तर्क दिया है कि अमेरिका में देश भर में शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 74 प्रतिशत स्कूल जिलों ने 2024-2025 के स्कूल वर्ष में खाली पदों को भरने में कठिनाई की सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि भौतिक विज्ञान, द्विभाषी शिक्षा और विदेशी भाषाओं के लिए स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है।

शिक्षक H-1B धारकों में तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह हैं, जिसमें लगभग 30,000 लोग इस वीजा पर काम कर रहे हैं। लगभग एक हजार कॉलेज और विश्वविद्यालय H-1B कर्मियों पर निर्भर हैं।

ब्रीफ में कहा गया है कि स्कूल-कॉलेज प्रति हायर अतिरिक्त 100,000 डॉलर का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। राज्यों ने कहा कि फीस बढ़ने के फैसले से कॉलेजों में कोर्स कम करने पड़ेंगे। प्रोग्राम में कटौती होगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता कम होगी और छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा।

डॉक्टरों की भारी कमी

अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रणालियों को भी इसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ब्रीफ में कहा गया है कि अस्पताल अक्सर कम आय वाले और कामकाजी वर्ग के समुदायों में डॉक्टरों, सर्जनों और नर्सों की भर्ती के लिए H-1B वीजा पर निर्भर रहते हैं।

लगभग 11.4 मिलियन कैलिफोर्नियावासी प्राथमिक देखभाल की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। देश भर में पिछले कुछ वर्षों में लगभग H-1B पर निर्भर 23,000 डॉक्टरों ने कम सेवा वाले समुदायों में काम किया है।

अनुमान है कि 2036 तक अमेरिका में 86,000 डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आबादी बूढ़ी हो रही है और देखभाल की मांग बढ़ रही है।

राज्यों ने कहा कि 100,000 डॉलर की फीस कई अस्पतालों के लिए नए H-1B स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त करना आर्थिक रूप से असंभव बना देगी, जिससे सुविधाओं को अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

24 Dec 2025 09:25 am

Hindi News / World / भारतीयों के लिए 20 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप से ले लिया पंगा, कहा- H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से बंद हो जाएंगे स्कूल-अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पति के मर्डर के लिए हायर किया हत्यारा, पब के बाहर खुद मरी मिली महिला

Crime News
विदेश

अमेरिका के नर्सिंग होम में धमाका, 3 लोगों की मौत और कई घायल

Nursing home blast
विदेश

बलोच महिलाओं को जबरन उठाकर ले जा रही ‘मुनीर’ की सेना, फिर उजागर हुई पाक की घिनौनी करतूत, मचा बवाल

Field Marshal Asim Munir
विदेश

plane crash in turkey: साल के अंत में फिर हुआ प्लेन क्रैश, लीबिया के सैन्य प्रमुख सहित 7 की दर्दनाक मौत, PM ने दी जानकारी

Libyan military chief dies
विदेश

कभी गर्मी की पहचान, अब बर्फ की तस्वीरें: सऊदी अरब में मौसम का उलटफेर

saudi arabia snowfall
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.