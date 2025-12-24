भारतीयों के लिए 20 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप से ले लिया पंगा, कहा- H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से बंद हो जाएंगे स्कूल-अस्पताल

उधर राज्यों ने तर्क दिया है कि अमेरिका में देश भर में शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 74 प्रतिशत स्कूल जिलों ने 2024-2025 के स्कूल वर्ष में खाली पदों को भरने में कठिनाई की सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि भौतिक विज्ञान, द्विभाषी शिक्षा और विदेशी भाषाओं के लिए स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है।