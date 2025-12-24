भारतीयों के लिए 20 अमेरिकी राज्यों ने ट्रंप से ले लिया पंगा, कहा- H-1B वीजा की फीस बढ़ाने से बंद हो जाएंगे स्कूल-अस्पताल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो- IANS)
अमेरिका में 20 से ज्यादा राज्यों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्रंप प्रशासन के H-1B वीजा पर लगाई गई एक लाख डॉलर की फीस को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
अमेरिकी राज्यों ने चेतावनी दी है कि यह कदम देश भर के स्कूलों और अस्पतालों को बाधित करेगा क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर विदेशी लोग काम करते हैं।
ट्रंप की यह फीस भारतीय पेशेवरों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। जो बड़ी तादाद में H-1B वीजा के माध्यम से अमेरिका पहुंचते हैं।
भारतीय अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अनुसंधान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र और सार्वजनिक संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी राज्यों का कहना है कि वे इस भारी नई लागत को वहन नहीं कर सकते।
ग्लोबल नर्स फोर्स बनाम ट्रंप मामले में वादी का समर्थन करने वाले मल्टीस्टेट एमिकस ब्रीफ ने कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय से इस नीति को रोकने के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी करने का आग्रह किया है।
ब्रीफ में तर्क दिया गया है कि यह फीस गैरकानूनी है और सार्वजनिक हित के विपरीत है क्योंकि यह काम करने वालों की संख्या कम करेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगी और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करेगी।
कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने कहा- ट्रंप प्रशासन की 100,000 डॉलर की वीजा फीस सार्वजनिक नियोक्ताओं पर अनावश्यक और गैरकानूनी वित्तीय बोझ डालती है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक पदों को खाली छोड़ देगी।
उन्होंने एक बयान में कहा- मेरे कार्यालय ने इस फीस को अदालत में चुनौती दी है और आज, हम एक संबंधित चुनौती का समर्थन कर रहे हैं। हम अपने विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों की रक्षा के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे, जो दुनिया भर से कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करके और बनाए रखकर फलते-फूलते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर की फीस लगाई है, जो 21 सितंबर 2025 के बाद दायर याचिकाओं पर लागू होगी। यह फीस सरकारी और गैर-लाभकारी संस्थानों को छोड़कर सभी पर लागू होगी। इसका मतलब है कि सरकारी अस्पताल, विश्वविद्यालय और शोध संस्थान इस फीस से बच जाएंगे, लेकिन निजी कंपनियों को इसका भुगतान करना होगा।
इस फीस के कारण H-1B वीजा पाना बहुत महंगा हो जाएगा, जिससे विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में काम करना मुश्किल हो सकता है।
कई राज्यों ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, उनका कहना है कि यह फीस सरकारी संस्थानों को भी नुकसान पहुंचाएगी और सार्वजनिक सेवा प्रभावित होगी।
H-1B वीजा का उद्देश्य अमेरिका में विशेषज्ञता वाले विदेशी पेशेवरों को काम करने का मौका देना है। जैसे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक और शोधकर्ता। लेकिन इस फीस के कारण यह प्रोग्राम कम आकर्षक हो सकता है।
उधर राज्यों ने तर्क दिया है कि अमेरिका में देश भर में शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 74 प्रतिशत स्कूल जिलों ने 2024-2025 के स्कूल वर्ष में खाली पदों को भरने में कठिनाई की सूचना दी है। उन्होंने बताया है कि भौतिक विज्ञान, द्विभाषी शिक्षा और विदेशी भाषाओं के लिए स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है।
शिक्षक H-1B धारकों में तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह हैं, जिसमें लगभग 30,000 लोग इस वीजा पर काम कर रहे हैं। लगभग एक हजार कॉलेज और विश्वविद्यालय H-1B कर्मियों पर निर्भर हैं।
ब्रीफ में कहा गया है कि स्कूल-कॉलेज प्रति हायर अतिरिक्त 100,000 डॉलर का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। राज्यों ने कहा कि फीस बढ़ने के फैसले से कॉलेजों में कोर्स कम करने पड़ेंगे। प्रोग्राम में कटौती होगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता कम होगी और छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा।
अस्पतालों और स्वास्थ्य प्रणालियों को भी इसी तरह के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ब्रीफ में कहा गया है कि अस्पताल अक्सर कम आय वाले और कामकाजी वर्ग के समुदायों में डॉक्टरों, सर्जनों और नर्सों की भर्ती के लिए H-1B वीजा पर निर्भर रहते हैं।
लगभग 11.4 मिलियन कैलिफोर्नियावासी प्राथमिक देखभाल की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। देश भर में पिछले कुछ वर्षों में लगभग H-1B पर निर्भर 23,000 डॉक्टरों ने कम सेवा वाले समुदायों में काम किया है।
अनुमान है कि 2036 तक अमेरिका में 86,000 डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आबादी बूढ़ी हो रही है और देखभाल की मांग बढ़ रही है।
राज्यों ने कहा कि 100,000 डॉलर की फीस कई अस्पतालों के लिए नए H-1B स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त करना आर्थिक रूप से असंभव बना देगी, जिससे सुविधाओं को अपर्याप्त कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ेगा।
