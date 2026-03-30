दुनिया में 27.3 करोड़ बच्चे अब भी शिक्षा से वंचित, यूनेस्को ने किया खुलासा

मेडागास्कर (Madagascar), टोगो (Togo), मोरक्को (Morocco), वियतनाम (Vietnam), जॉर्जिया (Georgia) और तुर्की (Turkey) में वर्ष 2000 के बाद से शिक्षा से वंचित रहने वाले बच्चों की दर में 80% से ज़्यादा कमी आई है। अफ्रीकी देश कोटे डी आइवर/आइवरी कोस्ट (Côte d'Ivoire / Ivory Coast) ने तीनों आयु वर्गों में यह दर आधी करने में सफलता हासिल की है। रिपोर्ट में यूनेस्को के 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तेज और ठोस कदम उठाने की अपील की गई है।