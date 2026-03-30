ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध को रुकवाने को पाकिस्तान “बेकरार”, हुई अहम बैठक, जानें पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने क्या कहा

Iran Israel America War: पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को क्षेत्रीय कूटनीति के केंद्र में लाने की कोशिश तेज कर दी है। रविवार को पाकिस्तान की राजधानी में एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में सभी देशों ने साफ कहा कि युद्ध या टकराव किसी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के इस प्रयास का समर्थन किया और बातचीत की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। रविवार (29 मार्च 2026) को इस्लामाबाद से एक अहम बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत कराने को तैयार है—और अगर दोनों देश चाहें, तो वह इन बातचीत की मेजबानी भी करेगा।