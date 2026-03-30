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ईरान तनाव के बीच अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में उतारा घातक USS जॉर्ज बुश, मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात

Iran US War Update: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यूएसएस जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश को मध्य पूर्व भेजा। क्षेत्र में बढ़ी सैन्य गतिविधियों पर दुनिया की नजर।

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 29, 2026

Iran US War Update

Iran US War Update

Iran US War Update: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करने के कदम उठाए हैं। अमेरिकी नौसेना ने अपने विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश (USS George H. W. Bush) को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया है। इस तैनाती के साथ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ाई सैन्य तैनाती

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस विमानवाहक पोत समूह का संचालन संयुक्त राज्य केंद्रीय कमान के अधीन किया जाएगा, जो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य अभियानों की निगरानी करता है। इस कदम को क्षेत्र में बदलते हालात के मद्देनजर रणनीतिक तैनाती के रूप में देखा जा रहा है।

क्यों अहम है यह तैनाती

यूएसएस जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश अमेरिकी नौसेना का निमित्ज़ श्रेणी का विमानवाहक पोत है, जिसे वर्ष 2009 में सेवा में शामिल किया गया था। यह बड़े आकार और क्षमता वाला युद्धपोत है, जिस पर हजारों कर्मी और कई लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। यह पोत परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है और लंबे समय तक संचालन में सक्षम माना जाता है।

पहले से मौजूद है अमेरिकी सैन्य मौजूदगी

मध्य पूर्व क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी पहले से ही बनी हुई है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक और नौसैनिक संसाधन तैनात हैं। इसके अलावा अन्य विमानवाहक पोत समूह भी क्षेत्र के आसपास सक्रिय बताए जाते हैं।

जमीनी हालात पर नजर

हाल के घटनाक्रमों के बीच अमेरिका की इस तैनाती को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, किसी संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

बढ़ते तनाव पर वैश्विक नजर

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी तनाव के चलते मध्य पूर्व के हालात संवेदनशील बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सैन्य तैनाती का उद्देश्य क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना और रणनीतिक तैयारी को मजबूत करना भी हो सकता है। फिलहाल, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

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Published on:

29 Mar 2026 11:08 pm

Hindi News / World / ईरान तनाव के बीच अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में उतारा घातक USS जॉर्ज बुश, मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात

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