ईरान तनाव के बीच अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में उतारा घातक USS जॉर्ज बुश, मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात

Iran US War Update: ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करने के कदम उठाए हैं। अमेरिकी नौसेना ने अपने विमानवाहक पोत यूएसएस जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश (USS George H. W. Bush) को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया है। इस तैनाती के साथ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।