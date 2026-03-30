29 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजरायल के केमिकल हब पर ईरान का मिसाइल हमला, लोगों को घरों में रहने की सलाह, प्रशासन अलर्ट पर

Iran Israel War Update: इजरायल के प्रमुख केमिकल हब नियोत होवाव पर ईरानने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। जहरीली गैस के रिसाव का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Mar 29, 2026

Iran Israel War Update

नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र (बेर्शेबा के पास) में ईरानी मिसाइल हमले के बाद लगी आग (PC: X/स्क्रीनग्रैब)

Iran Israel War Update: दक्षिणी इजरायल के नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। हमले के बाद इलाके में आग लग गई और केमिकल रिसाव की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं।

'द टाइम्स ऑफ इजरायल' के मुताबिक, दमकल और बचाव दल मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त स्टोरेज यूनिट्स को सील करने और स्थिति को काबू में करने में जुटे हुए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।

लोगों को घरों में रहने की सलाह

हमले के बाद प्रशासन ने आसपास के लोगों को घरों के अंदर रहने और खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। संभावित केमिकल रिसाव को देखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

इसी बीच सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों और वीडियो में काले धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दे रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। इजरायली सेना (IDF) ने भी लोगों से सतर्क रहने और बिना जरूरी कारण घर से बाहर न निकलने की अपील की है।

बढ़ते तनाव के बीच हमला

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकराव जारी है, जिसमें सीरिया, लेबनान और गाजा जैसे क्षेत्र अहम भूमिका निभाते रहे हैं।

हाल के महीनों में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। ईरान समर्थित संगठनों और इजरायल के बीच सीमा पर झड़पें बढ़ी हैं, जबकि इजरायल की ओर से ईरान के ठिकानों और सहयोगी नेटवर्क को निशाना बनाने की रणनीति अपनाई गई है।

क्यों अहम है नियोत होवाव

नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र इजरायल का एक प्रमुख केमिकल और औद्योगिक हब है, जहां बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायनों का उत्पादन और भंडारण किया जाता है। ऐसे में इस इलाके पर हमला केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने तथा केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

Indigo Expansion: नवी मुंबई से उड़ान भरेंगे इंडिगो के विमान, 30 नए रूट और भावनगर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू
विदेश
IndiGo Flight Network Expansion

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

29 Mar 2026 09:14 pm

Hindi News / World / इजरायल के केमिकल हब पर ईरान का मिसाइल हमला, लोगों को घरों में रहने की सलाह, प्रशासन अलर्ट पर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘देश की हालत हालत खस्ता’, गंभीर चुनौतियों को दरकिनार कर फाइटर जेट्स का एक्सपोर्टर बनने चला पाकिस्तान

pakistan
विदेश

5 साल पहले ईरान से चीन का हुआ था बड़ा समझौता, युद्ध ने सबकुछ कर दिया तहस-नहस, समझें पूरा मामला

Xi Jinping
विदेश

नवी मुंबई से शुरू हुई इंडिगो की 30 नई उड़ानें, भावनगर पहुंचना आसान

IndiGo Flight Network Expansion
विदेश

जेफरी सैक्स ने कहा- दुबई और अबू धाबी के लिए 'घातक' साबित हो सकता है युद्ध

UAE War Warning
विदेश

केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी से काठमांडू में भारी बवाल, सेना और समर्थकों में भिड़ंत

Violent protests in Nepal
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.