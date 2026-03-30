इजरायल के केमिकल हब पर ईरान का मिसाइल हमला, लोगों को घरों में रहने की सलाह, प्रशासन अलर्ट पर

नियोत होवाव औद्योगिक क्षेत्र इजरायल का एक प्रमुख केमिकल और औद्योगिक हब है, जहां बड़ी मात्रा में खतरनाक रसायनों का उत्पादन और भंडारण किया जाता है। ऐसे में इस इलाके पर हमला केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने तथा केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।