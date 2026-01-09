5.3 तीव्रता के भूकंप से ताजिकिस्तान में कांपी धरती, भारत में भी महसूस हुए झटके

कश्मीर की भौगोलिक बनावट यहां भूकंप आने की मुख्य वजह है। यहां अतीत में भी कई भयानक भूकंप आ चुके हैं। 8 अक्टूबर, 2005 को यहां एक 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसका केंद्र पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर से 19 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में था। इस भूकंप की चपेट में आने से 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और मुजफ्फराबाद शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। इसके चलते जम्मू-कश्मीर में भी हजारों इमारतों को नुकसान पहुंचा था और इसके बाद लगभग एक महीने तक भूकंप के झटके (आफ्टरशॉक्स) महसूस किए गए थे।