भूकंपों से कांप उठी धरती, 20 मिनट में 3 झटकों के बाद जापान में घरों से बाहर भागे लोग

Earthquakes in Japan
2026 को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और जापान (Japan) में भूकंपों (Earthquakes) की वजह से धरती कांप उठी है। जापान में आए दिन ही भूकंप देखने को मिलते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ। जापान में आज, मंगलवार, 6 जनवरी को सुबह भूकंप के 3 झटके आए। तीनों झटके सिर्फ 20 मिनट में आए। पहला भूकंप मात्सुए (Matsue) से 18 किलोमीटर साउथ में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 48 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 रही। दूसरा भूकंप यासुगिचो (Yasugichō) से 11 किलोमीटर साउथर्न साउथवेस्ट में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 58 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 रही। तीसरा भूकंप यासुगिचो से 14 किलोमीटर साउथवेस्ट में भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 07 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 रही।
जापान की जियोफिजिक्स एजेंसी और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने आज आए भूकंपों की पुष्टि की। पहले भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर, दूसरे भूकंप की गहराई 3.4 किलोमीटर और तीसरे भूकंप की गहराई 23.1 किलोमीटर रही।
भूकंप के झटके प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही आसपास के कुछ इलाकों में भी लोगों को महसूस हुए। डरकर लोग अपने-अपने घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए।
जापान में आज आए भूकंपों की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और न ही सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इन भूकंपों की वजह से किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं आई है। हालांकि जापान में अक्सर ही भूकंपों का आना चिंता का विषय है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग