भूकंपों से कांप उठी धरती, 20 मिनट में 3 झटकों के बाद जापान में घरों से बाहर भागे लोग

2026 को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और जापान (Japan) में भूकंपों (Earthquakes) की वजह से धरती कांप उठी है। जापान में आए दिन ही भूकंप देखने को मिलते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ। जापान में आज, मंगलवार, 6 जनवरी को सुबह भूकंप के 3 झटके आए। तीनों झटके सिर्फ 20 मिनट में आए। पहला भूकंप मात्सुए (Matsue) से 18 किलोमीटर साउथ में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 48 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 रही। दूसरा भूकंप यासुगिचो (Yasugichō) से 11 किलोमीटर साउथर्न साउथवेस्ट में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 58 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 रही। तीसरा भूकंप यासुगिचो से 14 किलोमीटर साउथवेस्ट में भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 07 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 रही।