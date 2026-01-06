6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

विदेश

भूकंपों से कांप उठी धरती, 20 मिनट में 3 झटकों के बाद जापान में घरों से बाहर भागे लोग

जापान में आज 20 मिनट में ही भूकंप के 3 झटकों से धरती कांप उठी। लगातार तीन भूकंपों की वजह से लोग भी डरकर अपने घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 06, 2026

Earthquake

Earthquakes in Japan

2026 को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और जापान (Japan) में भूकंपों (Earthquakes) की वजह से धरती कांप उठी है। जापान में आए दिन ही भूकंप देखने को मिलते हैं और आज फिर ऐसा ही हुआ। जापान में आज, मंगलवार, 6 जनवरी को सुबह भूकंप के 3 झटके आए। तीनों झटके सिर्फ 20 मिनट में आए। पहला भूकंप मात्सुए (Matsue) से 18 किलोमीटर साउथ में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 48 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 रही। दूसरा भूकंप यासुगिचो (Yasugichō) से 11 किलोमीटर साउथर्न साउथवेस्ट में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजकर 58 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 रही। तीसरा भूकंप यासुगिचो से 14 किलोमीटर साउथवेस्ट में भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजकर 07 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.0 रही।

कितनी रही भूकंपों की गहराई?

जापान की जियोफिजिक्स एजेंसी और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने आज आए भूकंपों की पुष्टि की। पहले भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर, दूसरे भूकंप की गहराई 3.4 किलोमीटर और तीसरे भूकंप की गहराई 23.1 किलोमीटर रही।

डरकर घरों से बाहर भागे लोग

भूकंप के झटके प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही आसपास के कुछ इलाकों में भी लोगों को महसूस हुए। डरकर लोग अपने-अपने घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए।

नहीं हुआ ज़्यादा नुकसान

जापान में आज आए भूकंपों की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और न ही सुनामी की चेतावनी जारी की गई। इन भूकंपों की वजह से किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं आई है। हालांकि जापान में अक्सर ही भूकंपों का आना चिंता का विषय है।

ये भी पढ़ें

फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने सीरिया में बरपाया कहर, ISIS के ठिकाने पर की एयरस्ट्राइक
विदेश
British fighter jet

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

06 Jan 2026 10:33 am

Published on:

06 Jan 2026 10:12 am

Hindi News / World / भूकंपों से कांप उठी धरती, 20 मिनट में 3 झटकों के बाद जापान में घरों से बाहर भागे लोग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेजुएला के बाद इस इलाके पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, धमकी के बाद PM ने सबको कर दिया अलर्ट! कहा- अगर हमला हुआ तो…

विदेश

Venezuela News : दुनिया की सबसे सुंदर महिलाएं यहां, सबसे बड़ा वाटरफॉल भी, जानिए वेनेजुएला की खास चीजों के बारे में

Venezuela Crisis News, Venezuela President, Trump on Venezuela war, US and Venezuela News,
लाइफस्टाइल

टाइप-2 डायबिटीज़ बदल रही दिल की बनावट, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा!

Heart structure
विदेश

ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी में! साथ में 20 करीबियों का दल भी तैयार

Iran Supreme Leader Khamenei
विदेश

अब ईरान को लेकर ट्रंप पूरी तरह से एक्टिव, ताजा मौत की घटनाओं को लेकर हमले पर उतारू हो जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति!

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.