शांति वार्ता के बीच अफगान सीमा पर फिर से संघर्ष, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

पाकिस्तानी सैनिक (फाइल फोटो)
Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान सीमा के पास हुई झड़पों में पांच पाकिस्तानी सैनिकों और 25 उग्रवादियों की मौत हो गई, पाकिस्तानी सेना ने रविवार को बताया। यह हिंसा तब हुई जब दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल में तनाव कम करने के लिए बैठक कर रहे थे। पाकिस्तान ने इन हमलों को अफगानिस्तान की मंशा पर सवाल उठाने वाला बताया है, जबकि तालिबान सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को उग्रवादियों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खुर्रम और उत्तर वजीरिस्तान जिलों में घुसपैठ की कोशिश की। ये इलाके उत्तर-पश्चिमी सीमा पर दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां आतंकवादी गतिविधियां आम हैं। ISPR ने रॉयटर्स को बताया कि ये घुसपैठें अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करती हैं, खासकर जब वह अपनी मिट्टी से उत्पन्न आतंकवाद को रोकने के मुद्दे पर। पाकिस्तान ने हमलावरों को फित्ना अल ख्वारिज का सदस्य बताया, जो विदेशी प्रायोजित उग्रवादी समूहों से प्रेरित हैं।
शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि युद्धविराम बरकरार है और अफगानिस्तान शांति चाहता है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इस्तांबुल में समझौता न होने पर ‘ओपन वॉर’ हो जाएगी। यह बयान रॉयटर्स के हवाले से आया है। तालिबान सरकार ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाइयां अफगान संप्रभुता का उल्लंघन हैं। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता और रक्षा मंत्रालय ने ताजा आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी इस्तांबुल में दोहा वार्ताओं में तय स्थिरता के तंत्र स्थापित करने के लिए बैठक कर रहे हैं। यह वार्ता पिछले रविवार को दोहा में तय युद्धविराम के बाद हो रही है। हालिया टकराव, जिसमें दर्जनों सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई, 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद सबसे घातक सीमा संघर्ष था। यह केंद्रीय काबुल में विस्फोटों से शुरू हुआ, जिन्हें तालिबान ने पाकिस्तान का काम बताया, जिसके बाद सीमा पर जवाबी हमले हुए।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग