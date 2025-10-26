शांति वार्ता के बीच अफगान सीमा पर फिर से संघर्ष, 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए

पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को उग्रवादियों ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खुर्रम और उत्तर वजीरिस्तान जिलों में घुसपैठ की कोशिश की। ये इलाके उत्तर-पश्चिमी सीमा पर दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां आतंकवादी गतिविधियां आम हैं। ISPR ने रॉयटर्स को बताया कि ये घुसपैठें अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करती हैं, खासकर जब वह अपनी मिट्टी से उत्पन्न आतंकवाद को रोकने के मुद्दे पर। पाकिस्तान ने हमलावरों को फित्ना अल ख्वारिज का सदस्य बताया, जो विदेशी प्रायोजित उग्रवादी समूहों से प्रेरित हैं।