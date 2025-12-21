10 में से 7 महिला कार्यकर्ता, पत्रकार ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार, भारत को लेकर भी सामने आई खलबली मचाने वाली रिपोर्ट!

सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने वाली महिलाओं के खिलाफ डिजिटल हिंसा एक गंभीर वैश्विक संकट बन गया है। यूएन वुमन की रिपोर्ट के मुताबिक, 119 देशों में किए गए सर्वे में शामिल महिला कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों में से 70% ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन हिंसा का सामना किया। सामाजिक मुद्दों, राजनीति और न्याय के लिए आवाज उठाने वाली महिलाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुप कराने की कोशिशें तेजी से बढ़ रही हैं।