बेटा पैदा करने के लिए पत्नी ढूंढ रहा 79 साल का रईस, सालान सैलरी के साथ जारी किया विज्ञापन

ब्रिटेन में रहने वाला एक 79 साल का करोड़पति बुजुर्ग अपने लिए एक कम उम्र की पत्नी की तलाश में है जो उसे उत्तराधिकारी के तौर पर एक बेटा दे सके। लंबे समय तक अपनी जरूरतों के हिसाब से पत्नी ढूंढने में असफल होने के बाद अब आखिरकार इस बुजुर्ग ने विज्ञापन के जरिए अपने लिए साथी खोजने का फैसला किया है। विज्ञापन के अनुसार, बुजुर्ग को एक ऐसी पत्नी की तलाश है जो उसे एक ऐसा पुरुष वारिस पैदा करने में मदद करे जो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सके। इस विज्ञापन में बुजुर्ग ने यह भी बताया है कि इस काम के लिए वह अपनी पत्नी को सैलेरी भी देगा।