बेटा पैदा करने के लिए पत्नी ढूंढ रहा 79 साल का रईस, सालान सैलरी के साथ जारी किया विज्ञापन

पत्नी ढूंढ रहा बुजुर्ग बेंजामिन स्लेड (फोटो- Mr Family Office एक्स पोस्ट)
ब्रिटेन में रहने वाला एक 79 साल का करोड़पति बुजुर्ग अपने लिए एक कम उम्र की पत्नी की तलाश में है जो उसे उत्तराधिकारी के तौर पर एक बेटा दे सके। लंबे समय तक अपनी जरूरतों के हिसाब से पत्नी ढूंढने में असफल होने के बाद अब आखिरकार इस बुजुर्ग ने विज्ञापन के जरिए अपने लिए साथी खोजने का फैसला किया है। विज्ञापन के अनुसार, बुजुर्ग को एक ऐसी पत्नी की तलाश है जो उसे एक ऐसा पुरुष वारिस पैदा करने में मदद करे जो उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सके। इस विज्ञापन में बुजुर्ग ने यह भी बताया है कि इस काम के लिए वह अपनी पत्नी को सैलेरी भी देगा।
न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, इस बुजुर्ग का नाम बेंजामिन स्लेड है और दशकों तक योग्य पत्नी खोजने में असफल होने के बाद इन्होंने अखबारों और टेलीविजन में इसके लिए विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब स्लेड ने एक डेटिंग प्रोफाइल भी बना ली है जिसके जरिए वह खुद अपने लिए पत्नी ढूंढेंगे।
स्लेड, मौन्सेल हाउस के सातवें बैरोनेट है। वह अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने और अपनी जायदाद (1,300 एकड़ ज़मीन) को संभालने के लिए एक पत्नी की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए स्लेड ने विज्ञापन में कुछ खास शर्तें भी लिखी हैं। इसके अनुसार, वृश्चिक राशि की महिलाएं और गार्जियन अखबार पढ़ने वाली महिलाओं को इसके लिए आवेदन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जिन महिलाओं के देश का नाम आई अक्षर से शुरु होता है और जिनके देश के झंडे में हरा रंग आता है वह भी स्लेड की पत्नी नहीं बन सकती है।
इस विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि, अगर किसी महिला के पास हेलीकॉप्टर उड़ाने का लाइसेंस है और उसे कानून की जानकारी है तो इसका उसे फायदा मिलेगा। इस विज्ञापन में साफ तौर पर यह भी लिखा है कि, स्लेड के लिए आदर्श उम्मीदवार वह ही होगी जो उनसे 30 से 40 साल छोटी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी करने का मुख्य उद्देश्य एक उत्तराधिकारी पैदा करना है। साथ ही विज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अगर महिला की पहले से कोई बेटी है तो उन्हें यह स्वीकार्य है।
विज्ञापन के अनुसार, स्लेड द्वारा चुनी गई पत्नी को सालाना 50,000 पाउंड (करीब 59.37 लाख रुपये) मिलेंगे। इसके अलावा उसके रहने खाने की व्यवस्था भी स्लेड द्वारा ही की जाएगी। हालांकि साथ में स्लेड ने यह भी कहा है कि अगर लड़की के पास खुद की कुछ संपत्ति हो तो यह अच्छा होगा। स्लेड ने यह भी बताया है कि उन्हें आशा है कि उन्हें एक सही साथी मिलेगा और इसलिए ही उन्होंने अपने नौ महीने के जमे हुए शुक्राणु का भंडार तैयार कर रखा है।
