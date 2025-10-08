एक 13 वर्षीय छात्र को स्कूल के कंप्यूटर पर चैटजीपीटी से 'मित्र को कैसे मारें' पूछने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। छात्र ने दावा किया कि वह मजाक कर रहा था, लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और नाबालिग सुविधा में भेज दिया। माता-पिता को बच्चों के एआई टूल उपयोग पर नजर रखने की सलाह दी गई है। 2 min read