मौत की खबर से टूट न जाए मां! इसलिए परिवार ने बनवाया बेटे का AI क्लोन, हर दिन फोन पर करता है बात

मृतक व्यक्ति का AI क्लोन बनाने वाली टीम के प्रमुख झांग जेवेई मजाक में कहते हैं कि वे लोगों की भावनाओं को धोखा देने का काम करते हैं। हालांकि झांग जेवेई का मानना है कि उनका असली मकसद जीवित लोगों को सुकून देना है। मां-बेटे की इस खबर पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा- यह बहुत भावुक करने वाला है। दूसरे यूजर का कहना है कि AI के जरिए मां को लंबे समय तक धोखे में रखा गया है। कुछ यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। यूजर्स ने कहा- हमें डर है कि जब सच सामने आएगा तो क्या होगा?