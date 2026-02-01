पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छिड़ी भीषण जंग, BLA के 58 लड़ाकों सहित 10 पाक जवानों की मौत

अधिकारियों ने बताया कि हमले राज्य के पांच जिलों- क्वेटा, ग्वादर, पासनी, मस्तुंग और नुश्की में एकसाथ किए गए। आतंकियों ने बंदूकधारी हमलावरों और आत्मघाती विस्फोटों का सहारा लिया। क्वेटा में तैनात एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि क्वेटा में ही कम से कम चार पुलिसकर्मियों की मौत की पुष्टि हुई है। हमलों की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। संगठन ने दावा किया कि उसका लक्ष्य सैन्य ठिकाने, पुलिस बल और नागरिक प्रशासन के अधिकारी थे। बीएलए ने इन हमलों को अपने ऑपरेशन हीरोफ के दूसरे चरण की शुरुआत बताया है।