Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

एक साल तक फ्लैट में पड़ी रही युवती की लाश, ChatGPT से मिले मैसेज से खुला राज़

23 साल की शार्लोट लीडर की रहस्यमयी मौत के मामले में उनका शव एक साल बाद फ्लैट में मिला। उनकी आखिरी चैटजीपीटी बातचीत और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इस मामले को और जटिल बना रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 25, 2025

23 साल की युवती की रहस्य्मयी मौत (X)

23 साल की शार्लोट लीडर की रहस्यमयी मौत ने उनके परिवार को स्तब्ध कर दिया है। शार्लोट का शव उनके फ्लैट में करीब एक साल तक पड़ा रहा, और इसकी जानकारी तब सामने आई जब पुलिस को नियमित जांच के दौरान फ्लैट में प्रवेश किया। उनकी मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन उनके फोन में चैटजीपीटी (ChatGPT) के साथ आखिरी बातचीत ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया।

चैटजीपीटी के साथ आखिरी बातचीत

पुलिस ने शार्लोट के फोन में 30 जुलाई 2024 को चैटजीपीटी के साथ उनकी आखिरी बातचीत पाई, जिसमें उन्होंने लिखा, "मुझे मदद चाहिए, मैंने फिर से खाना ले लिया।" चैटजीपीटी ने जवाब दिया, "आप खाने को लेकर परेशान लग रही हैं।" शार्लोट ने कहा, "ये खाना मैं नहीं चाहती थी, और ये निराशाजनक है।" डिटेक्टिव इंस्पेक्टर पॉल क्विन ने बताया कि फोन में कोई अन्य बातचीत नहीं थी, केवल चैटजीपीटी के साथ मैसेज मिले।

मानसिक स्वास्थ्य और बुलिमिया से जूझ रही थीं शार्लोट

बोल्टन कोरोनर कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि शार्लोट लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और बुलिमिया (एक खाने का विकार) से पीड़ित थीं। 2022 में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का ट्रीटमेंट छोड़ दिया था और अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी। उनकी मां, चांटे सिम, ने कहा कि सितंबर 2021 के बाद से उनकी बेटी से कोई संपर्क नहीं था और उसे ढूंढना "असंभव" था। उनकी बहन कैरोलिन कैलो ने बताया कि शार्लोट बुलिमिया से लंबे समय तक जूझ रही थीं।

फ्लैट में मिले सुराग

पुलिस ने शार्लोट के फ्लैट को "बेदाग" और "साफ-सुथरा" बताया। फ्रिज में जुलाई 2024 की समाप्ति तिथि वाला खाना मिला, जिससे अनुमान लगाया गया कि उनकी मृत्यु कुछ समय पहले हुई होगी। फ्लैट में डिटॉक्स क्लींजर के डिब्बे मिले, लेकिन कोई नशीली दवाएं या आत्महत्या का संकेत नहीं था। दरवाजे के पीछे ढेर सारे लेटर जमा थे, जिसने पुलिस की चिंता बढ़ाई। शार्लोट अपने बिस्तर पर चादर में लिपटी मिलीं, जैसे वह सो रही हों।

मृत्यु का कारण अनसुलझा

रॉयल बोल्टन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट डॉ. एंड्रयू कोट्स ने बताया कि शार्लोट का शव "ममीकृत" हो चुका था, जिससे मृत्यु का सटीक कारण निर्धारित करना असंभव था।

परिवार का ने जताया दुख

शार्लोट के परिवार ने उन्हें "खूबसूरत और प्रतिभाशाली" बताते हुए सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, "वह गिटार और कीबोर्ड बजाती थीं और कला में उनकी गहरी रुचि थी। हम उन्हें हर दिन याद करेंगे।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

25 Oct 2025 09:08 am

Hindi News / World / एक साल तक फ्लैट में पड़ी रही युवती की लाश, ChatGPT से मिले मैसेज से खुला राज़

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

UK में सौतेले पिता की जुल्म की इंतेहा: बेटी और दामाद का बेरहमी से कत्ल, मासूम बच्चों को स्कूल से उठाया

UK Stepfather Derek Martin Murder Conviction
विदेश

अंतरिक्ष में हैरतअंगेज टकराव: Nasa Spacecraft और रहस्यमयी धूमकेतु में आमना-सामना

Interstellar Comet Encounter
विदेश

पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन TLP पर प्रतिबंध: भयानक हिंसा के बाद शरीफ सरकार का बड़ा फैसला

TLP Ban Pakistan
विदेश

TikTok Star एम्मान एटिएन्ज़ा की दर्दनाक मौत, आखिर 19 साल की इस युवती के साथ ऐसा क्या हुआ

Emman Atienza Death
विदेश

Viral Video: जापानी व्यक्ति ने भारत के लिए कह दी बड़ी बात, सोशल मीडिया पर धूम

Japanese Man Dharma Yoga
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.