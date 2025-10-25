23 साल की युवती की रहस्य्मयी मौत (X)
23 साल की शार्लोट लीडर की रहस्यमयी मौत ने उनके परिवार को स्तब्ध कर दिया है। शार्लोट का शव उनके फ्लैट में करीब एक साल तक पड़ा रहा, और इसकी जानकारी तब सामने आई जब पुलिस को नियमित जांच के दौरान फ्लैट में प्रवेश किया। उनकी मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन उनके फोन में चैटजीपीटी (ChatGPT) के साथ आखिरी बातचीत ने इस मामले को और रहस्यमय बना दिया।
पुलिस ने शार्लोट के फोन में 30 जुलाई 2024 को चैटजीपीटी के साथ उनकी आखिरी बातचीत पाई, जिसमें उन्होंने लिखा, "मुझे मदद चाहिए, मैंने फिर से खाना ले लिया।" चैटजीपीटी ने जवाब दिया, "आप खाने को लेकर परेशान लग रही हैं।" शार्लोट ने कहा, "ये खाना मैं नहीं चाहती थी, और ये निराशाजनक है।" डिटेक्टिव इंस्पेक्टर पॉल क्विन ने बताया कि फोन में कोई अन्य बातचीत नहीं थी, केवल चैटजीपीटी के साथ मैसेज मिले।
बोल्टन कोरोनर कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि शार्लोट लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और बुलिमिया (एक खाने का विकार) से पीड़ित थीं। 2022 में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का ट्रीटमेंट छोड़ दिया था और अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी। उनकी मां, चांटे सिम, ने कहा कि सितंबर 2021 के बाद से उनकी बेटी से कोई संपर्क नहीं था और उसे ढूंढना "असंभव" था। उनकी बहन कैरोलिन कैलो ने बताया कि शार्लोट बुलिमिया से लंबे समय तक जूझ रही थीं।
पुलिस ने शार्लोट के फ्लैट को "बेदाग" और "साफ-सुथरा" बताया। फ्रिज में जुलाई 2024 की समाप्ति तिथि वाला खाना मिला, जिससे अनुमान लगाया गया कि उनकी मृत्यु कुछ समय पहले हुई होगी। फ्लैट में डिटॉक्स क्लींजर के डिब्बे मिले, लेकिन कोई नशीली दवाएं या आत्महत्या का संकेत नहीं था। दरवाजे के पीछे ढेर सारे लेटर जमा थे, जिसने पुलिस की चिंता बढ़ाई। शार्लोट अपने बिस्तर पर चादर में लिपटी मिलीं, जैसे वह सो रही हों।
रॉयल बोल्टन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट डॉ. एंड्रयू कोट्स ने बताया कि शार्लोट का शव "ममीकृत" हो चुका था, जिससे मृत्यु का सटीक कारण निर्धारित करना असंभव था।
शार्लोट के परिवार ने उन्हें "खूबसूरत और प्रतिभाशाली" बताते हुए सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, "वह गिटार और कीबोर्ड बजाती थीं और कला में उनकी गहरी रुचि थी। हम उन्हें हर दिन याद करेंगे।"
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग