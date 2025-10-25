एक साल तक फ्लैट में पड़ी रही युवती की लाश, ChatGPT से मिले मैसेज से खुला राज़

बोल्टन कोरोनर कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि शार्लोट लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और बुलिमिया (एक खाने का विकार) से पीड़ित थीं। 2022 में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का ट्रीटमेंट छोड़ दिया था और अपने परिवार से भी दूरी बना ली थी। उनकी मां, चांटे सिम, ने कहा कि सितंबर 2021 के बाद से उनकी बेटी से कोई संपर्क नहीं था और उसे ढूंढना "असंभव" था। उनकी बहन कैरोलिन कैलो ने बताया कि शार्लोट बुलिमिया से लंबे समय तक जूझ रही थीं।