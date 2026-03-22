ईरान युद्ध के बीच हादसा या खतरनाक अटैक, सेना का हेलीकॉप्टर बुरी तरह से क्रैश, कौन सवार था?

28 फरवरी को इजरायल-यूएस (Israel–United States) के संयुक्त हवाई हमलों के बाद से मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल मचा हुआ है। हालात बेकाबू हो गए हैं। अली खामनेई की मौत के बाद ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। वह क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और अन्य अहम ठिकानों सहित इजरायल को निशाना बना रहा है। इसी उथल-पुथल के माहौल में आया यह हेलीकॉप्टर हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि पहले से सुलग रही अस्थिरता पर एक और चोट की तरह महसूस हो रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ हादसा था या तनाव की आग में छिपा कोई और खतरा?