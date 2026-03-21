Taliban vs Pakistan: अफगान परिवारों की हताशा, 1.15 लाख लोग पाकिस्तान-तालिबान लड़ाई से बेघर!

Taliban-Pakistan clash: अंतरराष्ट्रीय मानवीय राहत एजेंसी नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल (NRC) की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के चलते 1,15,000 से अधिक लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। NRC के अफगानिस्तान निदेशक जैकोपो कैरीडी ने कहा कि कई परिवारों के लिए अपनी जिंदगी खतरे में थी, इसलिए उन्हें तत्काल अपने घर छोड़ने पड़े। अब ये लोग अस्थायी कैंपों या स्थानीय परिवारों पर निर्भर हैं, जबकि कई को कम गुणवत्ता वाले मकानों में रहना पड़ रहा है। घर का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, और उन्हें साफ पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं।