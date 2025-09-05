Patrika LogoSwitch to English

अफगान प्रवासियों की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा बाहर

पाकिस्तान में रह रहे अफगान प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या है इसकी वजह? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 05, 2025

Afghan refugees
Afghan refugees (Photo - Washington Post)

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद से ही पाकिस्तान (Pakistan) से तनाव बढ़ गया, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद में भी इजाफा हुआ है और खास तौर पर अफगानिस्तान से जुड़े हुए प्रांतों में। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने देश में रह रहे अफगान प्रवासियों को देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके तहत कई लाख अफगान प्रवासियों को अब तक पाकिस्तान से निकाला जा चुका है।

पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा बाहर

पाकिस्तान में अफ़ग़ान प्रवासियों को ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। पाकिस्तान में अफ़ग़ान प्रवासियों ने बताया कि 31 अगस्त को निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने अफ़ग़ान प्रवासियों को ज़बरदस्ती निकालने की प्रोसेस को और तेज़ कर दिया है।

ये भी पढ़ें

जेल जाने के डर से पूर्व पीएम थाईलैंड छोड़कर भागे!
विदेश
Thaksin Shinawatra

लोगों की बढ़ी मुश्किलें

खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में रह रहे में अफ़ग़ान प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई दशकों से पाकिस्तान में रह और व्यापार-नौकरी कर रहे लोगों के लिए सबकुछ छोड़कर जाना बहुत मुश्किल है।

कई लोगों को किया जा रहा गिरफ्तार

पाकिस्तान में कई अफगान प्रवासियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें देश से निकाला जा रहा है। ऐसे में अफगान प्रवासी इसके खिलाफ अपना विरोध भी प्रदर्शित कर रहे हैं और निर्वासन को सुरक्षित तरीके से करने की अपील कर रहे हैं, पर पाकिस्तान सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। कई प्रवासी तो ऐसे हैं जिनके पास सभी कानूनी दस्तावेज भी हैं, लेकिन उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर किया जाएगा युद्ध विभाग, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान
विदेश
US Department of Defense

Updated on:

05 Sept 2025 03:52 pm

Published on:

05 Sept 2025 03:50 pm

