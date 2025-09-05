अफगान प्रवासियों की बढ़ी मुश्किलें, पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा बाहर

अफगानिस्तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के सत्ता में लौटने के बाद से ही पाकिस्तान (Pakistan) से तनाव बढ़ गया, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से पाकिस्तान में आतंकवाद में भी इजाफा हुआ है और खास तौर पर अफगानिस्तान से जुड़े हुए प्रांतों में। ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने देश में रह रहे अफगान प्रवासियों को देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके तहत कई लाख अफगान प्रवासियों को अब तक पाकिस्तान से निकाला जा चुका है।