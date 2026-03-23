वेनेज़ुएला-ईरान के बाद अब क्यूबा के पीछे पड़े ट्रंप, क्या चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति?

ट्रंप पिछले दो महीने में अलग-अलग मौकों पर क्यूबा पर कब्ज़े की बात कर चुके हैं। हालांकि उनकी इस बात का काफी विरोध भी हुआ है। गौरतलब है कि क्यूबा से अमेरिका की पुरानी रंजिश रही है। क्यूबा से अमेरिका के तनाव की शुरुआत 1959 से हुई थी जब वहाँ शीतयुद्ध के समय क्यूबाई क्रांति होने से अमेरिका समर्थित सत्ता पलट दी गई थी। फिदेल कास्त्रो (Fidel Castro) की अगुवाई में क्यूबा की नज़दीकी तत्कालीन सोवियत यूनियन से बढ़ी। कास्त्रों ने तब क्यूबा में मौजूद अमेरिकी और ब्रिटिश रिफाइनरियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अमेरिका ने सीआइए के ज़रिए क्यूबा में तख्तापलट के कई प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो सके। इस दौरान लगातार क्यूबा पर प्रतिबंध लगे रहे। शीतयुद्ध के बाद 2014 में दोनों देशों के संबंधों में कुछ सुधार आया, लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद समुद्री घेराबंदी और प्रतिबंध और कड़े हो गए।