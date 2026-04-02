AI डेटा सेंटर से बढ़ रहा तापमान, करोड़ों लोग प्रभावित, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया विश्लेषण

अध्ययन में मैक्सिको और स्पेन जैसे क्षेत्रों में भी अध्ययन किया गया, जहां समान पैटर्न देखा गया। जहां डेटा सेंटर तेजी से बढ़े, वहां तापमान में असामान्य बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि एआई डेटा सेंटर आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़ेंगे। ऐसे में यह समस्या और गंभीर हो सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह रुझान पर्यावरण और मानव जीवन दोनों पर असर डाल सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इससे न केवल लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा, बल्कि घरों को ठंडा बनाए रखने के लिए बिजली की खपत और खर्च भी बढ़ जाएगा।