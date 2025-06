Air Force One : 1250 करोड़ खर्च कर तैयार हो रहा Trump का नया प्लेन, इतने में आ जाएंगी 1 लाख से अधिक SUV

कितना आ रहा प्लेन तैयार करने में खर्च एक अधिकारी ने बताया कि अगर उस लग्जरी जेट को Air Force One की तरह सुरक्षा बंदोबस्त और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया तो इसमें करीब 1.5 अरब डॉलर (1250 करोड़ रुपये) का खर्च आएगा और कई साल लगेंगे। 1250 करोड़ रुपये में 12 लाख रुपये कीमत की 1 लाख से ज्यादा SUV आ जाएंगी। अधिकारी के मुताबिक प्लेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा प्रोटोकॉल पास करने लायक बनाने में कई साल लगेंगे और हो सकता है कि तब तक ट्रंप का कार्यकाल ही खत्म हो चुका हो।

अमेरिकी वायुसेना पहले से तैयार कर रही दूसरा प्लेन अमेरिकी वायुसेना पुराने पड़ चुके 747s को बदलने के लिए पहले से ही एक प्रेसिडेंशियल एयरक्राफ्ट को तैयार करने में जुटी है। लेकिन यह प्रोजेक्ट बजट न होने के कारण लंबा खींच रहा है। विशेषज्ञों ने चेताया है कि कतारी जेट को पुन: संयोजित करने में खर्च आड़े आएगा।

वायु सेना सचिव ने कांग्रेस को नहीं बताया सही खर्च वायु सेना सचिव ट्रॉय मींक ने कांग्रेस को बताया कि कतारी जेट की सिक्योरिटी अपग्रेड करने में कम खर्च आएगा। उन्होंने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी। रक्षा अधिकारी इस बात को लेकर भी सशंकित हैं कि कम समय में यह जेट रेडी हो पाएगा। लेकिन ट्रंप जिद पर अड़े हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्लेन को तैयार करके दो।

Air Force One Vs Qatari Jet Air Force One को चलता फिरता White House कहा जा सकता है। कतारी जेट उसके सामने कुछ भी नहीं है। Air Force One में सुरक्षा के लिहाज से हर वह बंदोबस्त है, जो किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम है। कतारी जेट को इस लायक बनाने के लिए कई बंदोबस्त करने होंगे।

1- प्लेन में एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगाना होगा।

2- एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम।

3- ईएमपी शिल्डिंग।

4- क्लासीफाइड कम्युनिकेशन।

5- परमाणु धमाके में बचने के लिए शक्तिशाली कमांड सिस्टम।