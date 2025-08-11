11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

वो भावुक भरा पल, जब Al Jazeera के रिपोर्टर ने कहा- यह मेरा आखिरी संदेश, गाजा में इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत

5 journalists killed in Gaza: गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा (Al Jazeera) के 5 पत्रकारों की मौत हो गई। अलजजीरा के पत्रकार अनस अल शरीफ ने मौत से पहले अपना अंतिम वसीयतनामा सोशल मीडिया पर शेयर किया।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 11, 2025

पत्रकार अनस अल शरीफ की मौत (फोटो- एक्स अकाउंट Anas Al-Sharif
पत्रकार अनस अल शरीफ की मौत (फोटो- एक्स अकाउंट Anas Al-Sharif

5 journalists killed in Gaza: गाजा में इजरायली हमले में अल जजीरा (Al Jazeera) के 5 पत्रकारों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि की है। इजरायली आर्मी ने कहा कि अल जजीरा के पत्रकार के रूप में पेश होने वाले हमास के नेता अनस अल शरीफ को उन्होंने निशाना बनाकर मार दिया है।

अनस हमास के साथ काम कर चुका था: IDF

अलजजीरा के मुताबिक, इजरायली हमले में पत्रकार अनस अल-शरीफ और मोहम्मद क़रीक़ेह और कैमरामैन इब्राहिम ज़हीर, मोहम्मद नौफ़ल और मोअमेन अलीवा अल-शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार पर बने एक तंबू में रह रहे थे। इसी दौरान इजरायली आर्मी ने उन्हें निशाना बनाया। हमले के बाद IDF ने कहा कि उसने अल शरीफ को इसलिए मारा, क्योंकि उनसे टेलीग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वह हमास के एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के रूप में काम कर चुका था।

IDF ने अनस को आतंकी करार देते हुए इजरायली नागरिकों पर हमले का जिम्मेवार बताया। हमास ने कहा है कि पत्रकारों की हत्या इज़राइली हमले की शुरुआत का संकेत हो सकती है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारी आलोचना के बीच गाजा शहर पर कब्जा करने की बात कही है।

अंतिम वसीयतनामा में क्या लिखा

अल जजीरा के संवाददाता अनस अल शरीफ ने अपनी मौत की सूचना देते हुए आखिरी पोस्ट लिखा। जिसे कथित तौर पर उनके दोस्त ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अनस ने लिखा- यह मेरा अंतिम वसीयतनामा है। अगर यह पोस्ट लोगों तक पहुंच चुका तो इसका मतलब है कि इजरायली सेना उन्हें मारने में कामयाब हो चुकी है।

अनस ने लिखा कि ईश्वर की शांति, दया और आशीर्वाद आप पर बना रहे। ईश्वर जानता है कि जब से मैंने जबालिया शरणार्थी शिविर की गलियों और मोहल्लों में जीवन के प्रति अपनी आँखें खोली हैं, तब से मैंने अपने लोगों का सहारा बनने और उनकी आवाज बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश और ताकत लगा दी है।

मैंने गाजा की त्रासदी और दर्द के सभी पहलुओं को जिया है। इसके बावजूद मैंने बिना किसी प्रोपेगेंडा के अपनी बात रखी है। इश्वर उन सभी लोगों के विरुद्ध साक्षी है, जो हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। जो गाजा में मरने वाले बच्चों और महिलाओं के शव को देखकर विचलित नहीं हुए हैं। उन्होंने इजरायली नरसंहार को भी नहीं रोका है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Aug 2025 11:20 am

Published on:

11 Aug 2025 11:14 am

Hindi News / World / वो भावुक भरा पल, जब Al Jazeera के रिपोर्टर ने कहा- यह मेरा आखिरी संदेश, गाजा में इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.