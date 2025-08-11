वो भावुक भरा पल, जब Al Jazeera के रिपोर्टर ने कहा- यह मेरा आखिरी संदेश, गाजा में इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की मौत

अलजजीरा के मुताबिक, इजरायली हमले में पत्रकार अनस अल-शरीफ और मोहम्मद क़रीक़ेह और कैमरामैन इब्राहिम ज़हीर, मोहम्मद नौफ़ल और मोअमेन अलीवा अल-शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार पर बने एक तंबू में रह रहे थे। इसी दौरान इजरायली आर्मी ने उन्हें निशाना बनाया। हमले के बाद IDF ने कहा कि उसने अल शरीफ को इसलिए मारा, क्योंकि उनसे टेलीग्राम पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वह हमास के एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के रूप में काम कर चुका था।