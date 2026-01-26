26 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

प्रधानमंत्री ने जिसको पद पर बैठाया उसी ने कर दिया बड़ा घोटाला, सड़कों पर उतरे लोग; PM कार्यालय पर फेंका पेट्रोल बम

अल्बानिया में पीएम प्रधानमंत्री एडी रामा और डिप्टी पीएम बेलिंडा बल्लुकु की इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए और पीएम कार्यालय की ओर बढ़ने लगे।

भारत

image

Ashib Khan

Jan 26, 2026

अल्बानिया में सड़कों पर उतरे लोग (Photo-X)

Albania Protests: ईरान के बाद अब अल्बानिया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी तिराना में उस समय हालात खराब हो गए जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल, यह प्रदर्शन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेलिंडा बल्लुकु पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद शुरू हुए है।

PM ऑफिस पर फेंका पेट्रोल बम

पीएम प्रधानमंत्री एडी रामा और डिप्टी पीएम बेलिंडा बल्लुकु की इस्तीफे की मांग करते हुए हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए और पीएम कार्यालय की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान पीएम ऑफिस पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। जिससे वहां हालात और ज्यादा खराब हो गए। 

किसके नेतृत्व में किया जा रहा प्रदर्शन?

यह विरोध प्रदर्शन विपक्षी नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री साली बेरिशा के नेतृत्व में किया गया। हजारों की संख्या में लोग तिराना की मुख्य सरकारी इमारत के सामने जमा हुए और प्रधानमंत्री एडी रामा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। 

पुलिस पर भी फेंके पेट्रोल बम

इस दौरान जब पूर्व पीएम साली बेरिशा भाषण दे रहे थे तब हालात अचानक बिगड़ गए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की।

इसके बाद प्रदर्शनकारियों के कुछ समूह संसद भवन की ओर बढ़े, जहां उन्होंने पुलिस घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की और पत्थर व मोलोटोव कॉकटेल फेंके। पुलिस को एक बार फिर सख्ती बरतनी पड़ी।

क्यों हो रहे प्रदर्शन?

ये प्रदर्शन ऐसे समय में हुए हैं जब देश की राजनीति में भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को लेकर आरोप-प्रत्यारोप तेज हैं। देश की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेलिंडा बल्लुकु पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसके बाद विपक्ष के नेतृत्व में लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। 

खबर शेयर करें:

Hindi News / World / प्रधानमंत्री ने जिसको पद पर बैठाया उसी ने कर दिया बड़ा घोटाला, सड़कों पर उतरे लोग; PM कार्यालय पर फेंका पेट्रोल बम

