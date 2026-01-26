प्रधानमंत्री ने जिसको पद पर बैठाया उसी ने कर दिया बड़ा घोटाला, सड़कों पर उतरे लोग; PM कार्यालय पर फेंका पेट्रोल बम

Albania Protests: ईरान के बाद अब अल्बानिया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी तिराना में उस समय हालात खराब हो गए जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल, यह प्रदर्शन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेलिंडा बल्लुकु पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद शुरू हुए है।