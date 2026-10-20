क्या टूट जाएगा कनाडा? अल्बर्टा में जनमत संग्रह के नतीजों का इंतजार, मतदान में देरी

कनाडाई चैनल CBC ने बताया कि सोमवार को शाम 8 बजे (स्थानीय समय) मतदान बंद होना था, लेकिन देरी के चलते 100 से ज्यादा मतदान केंद्र उसके बाद भी खुले रहे। इसलिए नतीजे कम से कम रात 10 बजे (माउंटेन टाइम) तक आने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने बताया कि इस जनमत संग्रह में मतदाताओं से कई मुद्दों पर राय मांगी गई। इनमें यह भी शामिल था कि अल्बर्टा को कनाडा का हिस्सा बने रहना चाहिए या अलगाव पर बाध्यकारी मतदान कराने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।