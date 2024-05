Israel-Hamas War : #AllEyesOnRafah’ क्यों खूब ट्रेंड कर रहा है , सेलिब्रिटीज ने भी दिए बयान,जानिए

गाजा में नरसंहार पर लोगों का विरोध गाजा शहर में चल रहे नरसंहार पर लोगों का विरोध “#AllEyesOnRafah” के रूप में दर्ज हो रहा है। घातक राफा हमले के बाद अधिकतर मशहूर हस्तियों ने एकजुटता दिखाते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया ​है। इनमें भारत की सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर इस मुहिम की बाढ़ आ गई है, क्योंकि दुनिया भर से कई लोग दक्षिणी गाजा शहर में रहने वाले फिलिस्तीनियों के समर्थन में सामने आ गए।

खूब चला सिलसिला “#AllEyesOnRafah” मुहिम के तहत भारत में प्रियंका चोपड़ा, वरुण धवन, आलिया भट्ट, सामंथा रुथ प्रभु, तृप्ति डिमरी और ऋचा चड्ढा जैसी हस्तियां शामिल हैं। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने भी वायरल वाक्य साझा किया, लेकिन बाद में ट्रोलिंग का सामना करने के बाद इसे हटा दिया।

राफा में 45 लोग मारे गए

Bollywood Star Alia Bhatt, Prianka Chopra and karina Kapoor in Support of AllEyesInRafah Campaignध्यान रहे कि सप्ताहांत में इज़राइली गोलाबारी और हवाई हमलों में, दक्षिणी गाजा शहर राफा में, कम से कम 45 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर तंबू में शरण लिए हुए थे। गाजा के चिकित्सकों ने कहा कि हमले में सैकड़ों नागरिक छर्रे लगे और जल गए, रविवार देर रात शुरू किया गया और विश्व नेताओं ने इसकी निंदा की।